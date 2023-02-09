09 февраля 2023

Украина установила немецкие мобильные крематории в морском порту Николаева

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Бердянск, виды города. Бердянск, море, порт, бердянск
В порту Николаева Украина установила мобильные крематории Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские власти в Николаеве установили в морском порту города мобильные крематории немецкого производства. Об этом доложил активист пророссийского Николаевского подполья.

«В порту у Ника-Тера (морской специализированный порт Николаева — прим. URA.RU) власти расположили несколько мобильных крематориев, которые привезли из Германии. Поэтому, земляки, если вы слышите вонь — то она идет именно оттуда», — сообщил активист в видеообращении, которое было передано РИА Новости.

Россия с 24 февраля проводит на Украине специальную военную операцию (СВО) по защите мирного населения Донбасса от агрессии киевского режима. Согласно сообщению президента России Владимира Путина, главными задачами также являются демилитаризация и денацификация Украины. Министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал о том, что только за первый месяц спецоперации погибло более 6500 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также стало известно о том, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный во время визита в США передал тайно американским военачальникам реальную информацию о потерях украинской армии. Согласно его сообщению, погибло около 257 тысяч солдат.

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Украинские власти в Николаеве установили в морском порту города мобильные крематории немецкого производства. Об этом доложил активист пророссийского Николаевского подполья. «В порту у Ника-Тера (морской специализированный порт Николаева — прим. URA.RU) власти расположили несколько мобильных крематориев, которые привезли из Германии. Поэтому, земляки, если вы слышите вонь — то она идет именно оттуда», — сообщил активист в видеообращении, которое было передано РИА Новости. Россия с 24 февраля проводит на Украине специальную военную операцию (СВО) по защите мирного населения Донбасса от агрессии киевского режима. Согласно сообщению президента России Владимира Путина, главными задачами также являются демилитаризация и денацификация Украины. Министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал о том, что только за первый месяц спецоперации погибло более 6500 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также стало известно о том, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный во время визита в США передал тайно американским военачальникам реальную информацию о потерях украинской армии. Согласно его сообщению, погибло около 257 тысяч солдат.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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