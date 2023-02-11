Военный дипломат Бартош заявил о риске нападения США на Сибирь

12 февраля 2023 в 01:18 Размер текста - 17 +

США претендуют на полный контроль над Северным морским путем, считает Александр Бартош Фото: media.gazprom-neft.ru США может запустить в Сибирь ракеты с арктической границы Штатов с Россией, чтобы получить контроль над всем Северным морским путем. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный дипломат, член-корреспондент Академии военных наук, кандидат военных наук Александр Бартош. «Они претендуют на контроль над Северным морским путем, с чем Россия никогда не согласится. Потому что он проходит вдоль наших берегов и никаких посторонних кораблей боевых там быть не должно. Противостояние возможно, если американцы будут пытаться направлять свои боевые корабли в Арктические моря. Протяженность арктической границы России более 10 тысяч км. Если там разместить корабли США, оснащенные ракетами, то они смогут поражать наши глубинные районы, в том числе в Сибири, где расположены наши шахты с межконтинентальными баллистическими ракетами. То есть они смогут оттуда, из Арктики, простреливать по направлению „север“ и „юг“ всю территорию России», — объяснил Александр Бартош. Военный диплотам подчеркнул, что Россия готова к противостояниям в Арктике. «Конечно, мы готовы. Мы создали определенные вооруженные силовые элементы в Арктике», — отметил он. По словам собеседника, США интересуют природные богатства Арктики. «США уже давно заявили, что они практически являются Арктической державой. Что позволяет им рассчитывать на определенное высокое место в рейтинге государств, претендующих на разработку полезных ископаемых, находящихся на дне Северного ледовитого океана. И они обеспокоены тем, что и Китай проявляет к этому заинтересованность. В совокупности эти факторы влияют на то, что американцы сейчас усиленно пытаются застолбить за собой роль одного из главных действующих лиц в Арктической тематике», — добавил Бартош. Ранее основатель Арктического института Мальте Хамперт заявил, что Америка проявляет все больше и больше инициативы в этом регионе. По его мнению, США считают Россию враждебной нацией и предполагают, что это может распространиться и на этой точке мира. При этом начальник российского отдела в совете нацбезопасности Америки Крис Кофрон отметил, что штатам следует начать сотрудничать с РФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

США может запустить в Сибирь ракеты с арктической границы Штатов с Россией, чтобы получить контроль над всем Северным морским путем. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный дипломат, член-корреспондент Академии военных наук, кандидат военных наук Александр Бартош. «Они претендуют на контроль над Северным морским путем, с чем Россия никогда не согласится. Потому что он проходит вдоль наших берегов и никаких посторонних кораблей боевых там быть не должно. Противостояние возможно, если американцы будут пытаться направлять свои боевые корабли в Арктические моря. Протяженность арктической границы России более 10 тысяч км. Если там разместить корабли США, оснащенные ракетами, то они смогут поражать наши глубинные районы, в том числе в Сибири, где расположены наши шахты с межконтинентальными баллистическими ракетами. То есть они смогут оттуда, из Арктики, простреливать по направлению „север“ и „юг“ всю территорию России», — объяснил Александр Бартош. Военный диплотам подчеркнул, что Россия готова к противостояниям в Арктике. «Конечно, мы готовы. Мы создали определенные вооруженные силовые элементы в Арктике», — отметил он. По словам собеседника, США интересуют природные богатства Арктики. «США уже давно заявили, что они практически являются Арктической державой. Что позволяет им рассчитывать на определенное высокое место в рейтинге государств, претендующих на разработку полезных ископаемых, находящихся на дне Северного ледовитого океана. И они обеспокоены тем, что и Китай проявляет к этому заинтересованность. В совокупности эти факторы влияют на то, что американцы сейчас усиленно пытаются застолбить за собой роль одного из главных действующих лиц в Арктической тематике», — добавил Бартош. Ранее основатель Арктического института Мальте Хамперт заявил, что Америка проявляет все больше и больше инициативы в этом регионе. По его мнению, США считают Россию враждебной нацией и предполагают, что это может распространиться и на этой точке мира. При этом начальник российского отдела в совете нацбезопасности Америки Крис Кофрон отметил, что штатам следует начать сотрудничать с РФ.