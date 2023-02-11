Депутат облдумы претендует на место тюменского губернатора

Депутат Вершинин выдвинется на пост тюменского губернатора от ЛДПР

11 февраля 2023 в 19:01 Размер текста - 17 +

Иван Вершинин может выдвинуться в губернаторы от ЛДПР Фото: Денис Моргунов © URA.RU Депутат Тюменской областной думы Иван Вершинин рассматривается как кандидат на пост губернатора региона, выборы которого пройдут во всей «матрешке» в сентябре. Об этом URA.RU источник в тюменской политической элите. На губернаторских выборах 2018 года либерал-демократов представлял региональный парламентарий Артем Зайцев, сенсационно набравший более 12% голосов, но он оказался замешанным в скандальном расколе в тюменском отделении партии. «Вершинин всерьез рассматривается как кандидат на губернаторский пост. Он молод, активен, долго работал депутатом засксобрания ЯНАО. Да и в ХМАО хорошо знаком избирателям. Но окончательное решение будет принято позже», — рассказал инсайдер. По его словам, на выдвижение от ЛДПР на тюменское губернаторство также претендуют депутат Госдумы Евгений Марков и депутат Тюменской облдумы Глеб Трубин. Агентство направило запрос в региональное отделение ЛДПР. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало, что 2023 год тюменское отделение партии ЛДПР вошло ослабленным после раскола, который руководство либерал-демократов связывает с саботажем внутри реготделения под руководством Зайцева. Тогда Зайцев и его команда попытались заблокировать решение верховного совета партии о назначении новых членов координационного совета реготделения. Координаторы были недовольны назначением в корсовет «чужих» депутатов из ХМАО и ЯНАО. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутат Тюменской областной думы Иван Вершинин рассматривается как кандидат на пост губернатора региона, выборы которого пройдут во всей «матрешке» в сентябре. Об этом URA.RU источник в тюменской политической элите. На губернаторских выборах 2018 года либерал-демократов представлял региональный парламентарий Артем Зайцев, сенсационно набравший более 12% голосов, но он оказался замешанным в скандальном расколе в тюменском отделении партии. «Вершинин всерьез рассматривается как кандидат на губернаторский пост. Он молод, активен, долго работал депутатом засксобрания ЯНАО. Да и в ХМАО хорошо знаком избирателям. Но окончательное решение будет принято позже», — рассказал инсайдер. По его словам, на выдвижение от ЛДПР на тюменское губернаторство также претендуют депутат Госдумы Евгений Марков и депутат Тюменской облдумы Глеб Трубин. Агентство направило запрос в региональное отделение ЛДПР. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало, что 2023 год тюменское отделение партии ЛДПР вошло ослабленным после раскола, который руководство либерал-демократов связывает с саботажем внутри реготделения под руководством Зайцева. Тогда Зайцев и его команда попытались заблокировать решение верховного совета партии о назначении новых членов координационного совета реготделения. Координаторы были недовольны назначением в корсовет «чужих» депутатов из ХМАО и ЯНАО.