Экс-генсек НАТО раскрыл антироссийскую стратегию альянса

Экс-генсек НАТО: альянс планирует укрепить армию Украины и ее ОПК для противостояния России

11 февраля 2023 в 18:08 Размер текста - 17 +

НАТО планирует усилить помощь Украине, сообщил экс-генсек альянса Фото: Gregory Freni / Mediacentrum Defensie новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Североатлантический альянс (НАТО) намерен укрепить украинскую армию, улучшить взаимодействие с разведкой Украины и помочь ей создать сильную оборонную промышленность в рамках стратегии по противостоянию России, разработанной с украинской стороной. Об этом сообщил бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен. «Совместно с Украиной мы разработали стратегию того, как страна может противостоять атакам России в долгосрочной перспективе. <…> Мы должны помочь стране улучшить ее способность защищать себя. Для этого мы должны построить сильную армию, чтобы она могла противостоять любому нападению в будущем», — сказал Андерс Фог Расмуссен в разговоре с немецким изданием ZDF, отметив, что НАТО следует улучшить сотрудничество с Украиной и в сфере разведки. Фог Расмуссен добавил, что альянсу следует проводить больше совместных с Украиной тренировок и учений, а также помочь Киеву создать мощную оборонную промышленность для самостоятельного производства оружия. При этом, отметил экс-генсек НАТО, альянс не намерен размещать в стране свои войска, а все вышеперечисленные меры поддержки, по его словам, направлены лишь на то, чтобы позволить Украине эффективно защищать себя. Оказывать активную помощь Украине в ходе ее противостояния с Россией неоднократно призывал и действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг. А поставки Киеву вооружения он называл кратчайшим путем к разрешению российско-украинского конфликта. Российские власти, в свою очередь, отмечали, что военная помощь Украине западными странами не помешает Москве добиться своих целей в ходе спецоперации. Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что страны НАТО пожалеют об участии в российско-украинском конфликте после его завершения. Поскольку из-за альянса конфликт «деградирует и провоцирует дополнительную напряженность», уверен Песков. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Североатлантический альянс (НАТО) намерен укрепить украинскую армию, улучшить взаимодействие с разведкой Украины и помочь ей создать сильную оборонную промышленность в рамках стратегии по противостоянию России, разработанной с украинской стороной. Об этом сообщил бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен. «Совместно с Украиной мы разработали стратегию того, как страна может противостоять атакам России в долгосрочной перспективе. <…> Мы должны помочь стране улучшить ее способность защищать себя. Для этого мы должны построить сильную армию, чтобы она могла противостоять любому нападению в будущем», — сказал Андерс Фог Расмуссен в разговоре с немецким изданием ZDF, отметив, что НАТО следует улучшить сотрудничество с Украиной и в сфере разведки. Фог Расмуссен добавил, что альянсу следует проводить больше совместных с Украиной тренировок и учений, а также помочь Киеву создать мощную оборонную промышленность для самостоятельного производства оружия. При этом, отметил экс-генсек НАТО, альянс не намерен размещать в стране свои войска, а все вышеперечисленные меры поддержки, по его словам, направлены лишь на то, чтобы позволить Украине эффективно защищать себя. Оказывать активную помощь Украине в ходе ее противостояния с Россией неоднократно призывал и действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг. А поставки Киеву вооружения он называл кратчайшим путем к разрешению российско-украинского конфликта. Российские власти, в свою очередь, отмечали, что военная помощь Украине западными странами не помешает Москве добиться своих целей в ходе спецоперации. Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что страны НАТО пожалеют об участии в российско-украинском конфликте после его завершения. Поскольку из-за альянса конфликт «деградирует и провоцирует дополнительную напряженность», уверен Песков.