В Доме офицеров ЦВО простились с главным военным инспектором России

В Свердловской области похоронили генерал-лейтенанта Алексея Салмина

Генерала похоронили с большими почестями Фото: Владимир Жабриков, URA.RU

В екатеринбургском Доме офицеров Центрального военного округа простились с генерал-лейтенантом Алексеем Салминым, главным военным инспектором Минобороны России. Похоронили 61-летнего военачальника в Верхней Пышме, где он когда-то служил и где живет его сын. Прощание прошло со всеми подобающими воинскими почестями, передал корреспондент URA.RU, присутствовавший на церемонии.

«Гроб сопровождал почетный эскорт и почетный караул из Новосибирска (Алексей Салмин с 2008 по 2010 годы был начальником Новосибирского высшего военного командного училища), играл военный оркестр. После гражданской панихиды гроб поставили на лафет орудия, и процессия медленно двинулась по улице Луначарского», — передал корреспондент.

Похоронили генерала в Верхней Пышме: там живет его сын, и там он в молодости был командиром 341-го танкового полка. С 2010 года Салмин занимал пост начальника штаба ЦВО, а в 2016 году был назначен помощником командующего Тихоокеанского флота.

В 2017 году офицер стал замкомандующего войсками Западного военного округа, а в 2018 был назначен начальником Военной инспекции. 7 февраля 2023 года Алексей Салмин скончался в московском госпитале Бурденко после тяжелой продолжительной болезни.