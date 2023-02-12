Росссийский посол назвал героической позицию Сербии по санкциям

12 февраля 2023 в 15:22 Размер текста - 17 +

Александр Вучич не поддержал санкции ЕС против России Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Отказ Сербии вводить антироссийские санкции является «героическим поведением». Такое мнение высказал посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко. Так он ответил на вопрос, понимает ли Россия, на какие жертвы идет Сербия для отказа от санкций. «Может быть, слово жертва слишком сильно сказано, по крайней мере, в русском языке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков несколько дней назад снова повторил, что есть понимание в связи с невероятным давлением на Сербию. Мы высоко ценим настойчивость, я бы сказал, героическое поведение президента Сербии [Александра Вучича] в отношении этого вопроса», — сказал Боцан-Харченко в интервью « Вечерне новости ». По его словам, у страны есть возможности продолжать сотрудничество с Россией, что является преимуществом для Сербии. Евросоюз ввел санкции против России из-за спецоперации на Украине. Сербия выступила против ограничений. Вучич пообещал как можно дольше придерживаться такой политики. Также он отказался отправлять оружие Украине. В субботу президент Сербии заявил, что из-за давления Запада стране придется рассмотреть возможность введения санкций.

Отказ Сербии вводить антироссийские санкции является «героическим поведением». Такое мнение высказал посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко. Так он ответил на вопрос, понимает ли Россия, на какие жертвы идет Сербия для отказа от санкций. «Может быть, слово жертва слишком сильно сказано, по крайней мере, в русском языке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков несколько дней назад снова повторил, что есть понимание в связи с невероятным давлением на Сербию. Мы высоко ценим настойчивость, я бы сказал, героическое поведение президента Сербии [Александра Вучича] в отношении этого вопроса», — сказал Боцан-Харченко в интервью «Вечерне новости». По его словам, у страны есть возможности продолжать сотрудничество с Россией, что является преимуществом для Сербии. Евросоюз ввел санкции против России из-за спецоперации на Украине. Сербия выступила против ограничений. Вучич пообещал как можно дольше придерживаться такой политики. Также он отказался отправлять оружие Украине. В субботу президент Сербии заявил, что из-за давления Запада стране придется рассмотреть возможность введения санкций.