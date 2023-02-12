Собчак возмутилась состоянием детской больницы в Перми

Ксения Собчак снова возмутилась состоянием пермского медучреждения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Журналистка Ксения Собчак раскритиковала очередное медицинское учреждение Перми. В своем telegram-канале она опубликовала видео и саркастически высказалась по поводу состояния городской детской клинической больницы №3, отметив, что за ним никто не следит.

«Если кто-то думал, что мы перестали следить за состоянием медицинских учреждений в самых разных городах России, то это не так. Вашему вниманию педиатрическое отделение в ГБУЗ ПК ГДКБ № 3 г. Перми. В палате, где лежат мамы с малышами, почему-то отсутствуют шторы или хотя бы какое-то подобие занавесок, кровати — словно из психиатрического отделения для особо буйных пациентов, обшарпанные двери», — написала в своем telegram-канале «Кровавая барыня» Ксения Собчак.

Отдельно она попросила подписчиков оценить занавески вместо дверей в туалетных кабинках. Собчак написала, что это «ноу-хау от руководства медучреждения» и предположила, что «из-за такого дизайнерского хода их и не наблюдается на окнах». Стоящий посередине комнаты унитаз она назвала «вишенкой на торте» и понадеялась, что в самое ближайшее время «дизайнеры пересмотрят отношение к условиям размещения своих пациентов».

URA.RU обратилось за комментарием в министерство здравоохранения Пермского края. Агентство уточнило, когда в медучреждении проводили ремонт и планируются ли там в ближайшее время какие-либо работы. Ответ на момент публикации от ведомства не поступил.

Ранее Собчак ужаснулась состоянием здания женской консультации в Перми. Видео с облезлыми стенами и обвалившейся штукатуркой она также разместила в своем telegram-канале. В краевом минздраве ей ответили, что ремонт здания, построенного в 1917 году, осложняется из-за его возраста. Ответом ведомства она осталась недовольна.