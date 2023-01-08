Журналист Ксения Собчак ужаснулась зданием женской консультации №2 в Перми, которая входит в ГБУЗ «Городская поликлиника №7». Видео с облезлыми стенами и обвалившейся штукатуркой она опубликовала в своем telegram-канале «Кровавая барыня».
«В этот воскресный день хочу представить вашему вниманию состояние „Женской консультации №2“, входящей в систему ГБУЗ „Городская поликлиника №7“ города Перми. Невооруженным взглядом видно, что в здании обваливается штукатурка, двери процедурных кабинетов, судя по всему, застали еще дореволюционные времена, да и остальные коммуникации порядком поизносились. При этом, пациенты утверждают, что в части медучреждения есть признаки косметического ремонта, однако очевидно, что этого совершенно недостаточно», — написала Ксения Собчак в своем telegram-канале.
Журналист отметила, что зданию нужен основательный ремонт, а не для «отвода глаз». Министерству здравоохранения Пермского края она пожелала начать новый год «с полезных дел» и обеспечить достойные условия как для пациентов, так и для сотрудников подведомственных учреждений.
URA.RU направило запрос в министерство здравоохранения Пермского края с просьбой прокомментировать данное видео. Агентство также спросило ведомство о планах по ремонту зданий. В пресс-службе пообещали дать комментарий в понедельник.
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Журналист Ксения Собчак ужаснулась зданием женской консультации №2 в Перми, которая входит в ГБУЗ «Городская поликлиника №7». Видео с облезлыми стенами и обвалившейся штукатуркой она опубликовала в своем telegram-канале «Кровавая барыня». «В этот воскресный день хочу представить вашему вниманию состояние „Женской консультации №2“, входящей в систему ГБУЗ „Городская поликлиника №7“ города Перми. Невооруженным взглядом видно, что в здании обваливается штукатурка, двери процедурных кабинетов, судя по всему, застали еще дореволюционные времена, да и остальные коммуникации порядком поизносились. При этом, пациенты утверждают, что в части медучреждения есть признаки косметического ремонта, однако очевидно, что этого совершенно недостаточно», — написала Ксения Собчак в своем telegram-канале. Журналист отметила, что зданию нужен основательный ремонт, а не для «отвода глаз». Министерству здравоохранения Пермского края она пожелала начать новый год «с полезных дел» и обеспечить достойные условия как для пациентов, так и для сотрудников подведомственных учреждений. URA.RU направило запрос в министерство здравоохранения Пермского края с просьбой прокомментировать данное видео. Агентство также спросило ведомство о планах по ремонту зданий. В пресс-службе пообещали дать комментарий в понедельник.