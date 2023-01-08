В минздраве ответили Собчак, ужаснувшейся женской консультацией в Перми

09 января 2023 в 15:20 Размер текста - 17 +

В пермском минздраве объяснили Ксении Собчак причины отсутствия ремонта в женской консультации Фото: Владимир Андреев © URA.RU В министерстве здравоохранения Пермского края ответили журналистке Ксении Собчак, которая обратила внимание на плачевное состояние женской консультации в Перми. Ремонт здания консультации осложняется из-за его «возраста» — оно построено в 1917 году, пояснили URA.RU в пресс-службе минздрава. «Женская консультация, которая упоминается в посте [Ксении Собчак], построена в 1917 году. Это накладывает свои ограничения на проведения капитального ремонта здания. Поэтому министерством здравоохранения Пермского края прорабатывается вопрос строительства новой поликлиники на 350 посещений в смену на земельных участках по адресам: ул. Лебедева,12 и ул. Лебедева,14», — рассказали в пресс-службе ведомства, подчеркнув, что в минздраве «всегда открыты к замечаниям и предложениям со стороны пациентов». Всего в ближайшие три года в регионе запланировано строительство 19 новых объектов. В новой поликлинике, как предполагается, разместится женская консультация, которая сейчас размещается в здании на улице Грачева, 12. Ранее Собчак в своем telegram-канале «Кровавая барыня» разместила видео женской консультации, расположенной по указанному адресу. Журналист написала, что в помещении отваливается штукатурка, а «коммуникации порядком поизносились». Собчак также призвала министерство здравоохранения Прикамья «обеспечить достойные условия как для пациентов, так и для сотрудников подведомственных учреждений». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В министерстве здравоохранения Пермского края ответили журналистке Ксении Собчак, которая обратила внимание на плачевное состояние женской консультации в Перми. Ремонт здания консультации осложняется из-за его «возраста» — оно построено в 1917 году, пояснили URA.RU в пресс-службе минздрава. «Женская консультация, которая упоминается в посте [Ксении Собчак], построена в 1917 году. Это накладывает свои ограничения на проведения капитального ремонта здания. Поэтому министерством здравоохранения Пермского края прорабатывается вопрос строительства новой поликлиники на 350 посещений в смену на земельных участках по адресам: ул. Лебедева,12 и ул. Лебедева,14», — рассказали в пресс-службе ведомства, подчеркнув, что в минздраве «всегда открыты к замечаниям и предложениям со стороны пациентов». Всего в ближайшие три года в регионе запланировано строительство 19 новых объектов. В новой поликлинике, как предполагается, разместится женская консультация, которая сейчас размещается в здании на улице Грачева, 12. Ранее Собчак в своем telegram-канале «Кровавая барыня» разместила видео женской консультации, расположенной по указанному адресу. Журналист написала, что в помещении отваливается штукатурка, а «коммуникации порядком поизносились». Собчак также призвала министерство здравоохранения Прикамья «обеспечить достойные условия как для пациентов, так и для сотрудников подведомственных учреждений».