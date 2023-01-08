Собчак осталась недовольна ответом минздрава по поводу женской консультации в Перми

09 января 2023 в 17:11 Размер текста - 17 +

Ксения Собчак отметила, что решать вопрос с размещением женской консультации следовало гораздо раньше Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Ответ министерства здравоохранения Пермского края, поясняющего причины ветхости здания, в котором располагается женская консультация, не устроил журналистку Ксению Собчак. Об этом она написала в своем telegram-канале «Кровавая барыня». «За оперативность [минздрава] можно порадоваться, а вот за содержание — не очень. Оказывается, эта женская консультация построена в 1917 году. Что же, поздравляю — 105 лет зданию исполнилось, а все держится, более того — население обслуживает! […] Понимаю, ничто не вечно, а тот факт, что „прорабатывается вопрос строительства новой поликлиники“, конечно радует. Но за 105 лет как-то можно было и пораньше-то „проработать“?», — написала Собчак, посоветовав чиновникам ведомства «перейти уже от дум к делу». Ранее она обратила внимание на удручающее состояние здания по улице Грачева в Перми, где находится женская консультация. В министерстве здравоохранения Пермского края признали проблему, объяснив, что ремонт объекта осложняется из-за его «возраста» — здание построено в 1917 году. По данным ведомства, запланировано строительство новой поликлиники, где в будущем должна разместиться и женская консультация.

Ответ министерства здравоохранения Пермского края, поясняющего причины ветхости здания, в котором располагается женская консультация, не устроил журналистку Ксению Собчак. Об этом она написала в своем telegram-канале «Кровавая барыня». «За оперативность [минздрава] можно порадоваться, а вот за содержание — не очень. Оказывается, эта женская консультация построена в 1917 году. Что же, поздравляю — 105 лет зданию исполнилось, а все держится, более того — население обслуживает! […] Понимаю, ничто не вечно, а тот факт, что „прорабатывается вопрос строительства новой поликлиники“, конечно радует. Но за 105 лет как-то можно было и пораньше-то „проработать“?», — написала Собчак, посоветовав чиновникам ведомства «перейти уже от дум к делу». Ранее она обратила внимание на удручающее состояние здания по улице Грачева в Перми, где находится женская консультация. В министерстве здравоохранения Пермского края признали проблему, объяснив, что ремонт объекта осложняется из-за его «возраста» — здание построено в 1917 году. По данным ведомства, запланировано строительство новой поликлиники, где в будущем должна разместиться и женская консультация.