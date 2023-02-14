14 февраля 2023

Курганские БМП помогают танкам штурмовать врагов на фронте. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Докучаевск. ДНР, дым, колонна, бмп, армия, военные, техника, донбасс, днр, танк, z войска
БМП-3 из Кургана помогают танкам на фронте Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Курганские боевые машины пехоты (БМП-3) помогают танкам штурмовать врагов в зоне спецоперации в Донбассе. Об этом в своем telegram-канале рассказал военный корреспондент Владимир Разин. В нем он опубликовал видео с интервью военнослужащего, который высоко оценил технику, произведенную на оборонном заводе Кургана.

«Бывают задачи, когда в бой идут два танка и мы на БМП-3, как на более легкой машине. Помогаем им дорабатывать по оставшимся целям. Цели разные попадаются. Когда пехота противника, то отсекаем их, чтобы не высовывались со своих позиций. В это время наши ребята обходят их с флангов. Если легкая бронетехника, то используем пушки на 30 и 100 мм, пулеметы. При необходимости боевая машина может стрелять по вражеским объектам противотанковыми», — рассказал в интервью военнослужащий 150-й дивизии ВС РФ.

Кроме того, боец отметил отличную маневренность БМП-3. По его словам, большим преимуществом данной машины является возможность быстро разворачивается на месте, что очень важно для оперативности. Также он добавил, что на ней легко управлять — штурвал отлично слушается на песке, асфальте и грязи.

Ранее URA.RU писало, что оборонный завод Кургана отправил на фронт первую партию БМП-3 в рамках госзаказа в 2023 году. Боевые машины пехоты оснащены прицелом наводчика-оператора «Содема», а также бронеэкранами и решетками. Также сообщалось, что курганская БМП спасла жизни бойцов из спецназа Кадырова от выстрелов гранатометов. Военные из подразделения «Ахмат» дали высокую оценку технике и хвалят ее за маневренность и защищенность.

Спецоперация ВС РФ на территории Украины была объявлена 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее важной задачей является освобождение Донбасса от геноцида киевского режима и нацбатов.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

О важных для каждого курганца событиях — в Telegram-канале «Курганистан». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Курганские боевые машины пехоты (БМП-3) помогают танкам штурмовать врагов в зоне спецоперации в Донбассе. Об этом в своем telegram-канале рассказал военный корреспондент Владимир Разин. В нем он опубликовал видео с интервью военнослужащего, который высоко оценил технику, произведенную на оборонном заводе Кургана. «Бывают задачи, когда в бой идут два танка и мы на БМП-3, как на более легкой машине. Помогаем им дорабатывать по оставшимся целям. Цели разные попадаются. Когда пехота противника, то отсекаем их, чтобы не высовывались со своих позиций. В это время наши ребята обходят их с флангов. Если легкая бронетехника, то используем пушки на 30 и 100 мм, пулеметы. При необходимости боевая машина может стрелять по вражеским объектам противотанковыми», — рассказал в интервью военнослужащий 150-й дивизии ВС РФ. Кроме того, боец отметил отличную маневренность БМП-3. По его словам, большим преимуществом данной машины является возможность быстро разворачивается на месте, что очень важно для оперативности. Также он добавил, что на ней легко управлять — штурвал отлично слушается на песке, асфальте и грязи. Ранее URA.RU писало, что оборонный завод Кургана отправил на фронт первую партию БМП-3 в рамках госзаказа в 2023 году. Боевые машины пехоты оснащены прицелом наводчика-оператора «Содема», а также бронеэкранами и решетками. Также сообщалось, что курганская БМП спасла жизни бойцов из спецназа Кадырова от выстрелов гранатометов. Военные из подразделения «Ахмат» дали высокую оценку технике и хвалят ее за маневренность и защищенность. Спецоперация ВС РФ на территории Украины была объявлена 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее важной задачей является освобождение Донбасса от геноцида киевского режима и нацбатов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...