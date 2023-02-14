БМП-3 из Кургана помогают танкам на фронте Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Курганские боевые машины пехоты (БМП-3) помогают танкам штурмовать врагов в зоне спецоперации в Донбассе. Об этом в своем telegram-канале рассказал военный корреспондент Владимир Разин. В нем он опубликовал видео с интервью военнослужащего, который высоко оценил технику, произведенную на оборонном заводе Кургана.

«Бывают задачи, когда в бой идут два танка и мы на БМП-3, как на более легкой машине. Помогаем им дорабатывать по оставшимся целям. Цели разные попадаются. Когда пехота противника, то отсекаем их, чтобы не высовывались со своих позиций. В это время наши ребята обходят их с флангов. Если легкая бронетехника, то используем пушки на 30 и 100 мм, пулеметы. При необходимости боевая машина может стрелять по вражеским объектам противотанковыми», — рассказал в интервью военнослужащий 150-й дивизии ВС РФ.

Кроме того, боец отметил отличную маневренность БМП-3. По его словам, большим преимуществом данной машины является возможность быстро разворачивается на месте, что очень важно для оперативности. Также он добавил, что на ней легко управлять — штурвал отлично слушается на песке, асфальте и грязи.

Ранее URA.RU писало, что оборонный завод Кургана отправил на фронт первую партию БМП-3 в рамках госзаказа в 2023 году. Боевые машины пехоты оснащены прицелом наводчика-оператора «Содема», а также бронеэкранами и решетками. Также сообщалось, что курганская БМП спасла жизни бойцов из спецназа Кадырова от выстрелов гранатометов. Военные из подразделения «Ахмат» дали высокую оценку технике и хвалят ее за маневренность и защищенность.

Спецоперация ВС РФ на территории Украины была объявлена 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее важной задачей является освобождение Донбасса от геноцида киевского режима и нацбатов.