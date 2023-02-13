Кадыров призвал забрать Одессу и Харьков

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Российская армия участвует в спецоперации на Украине Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Нужно забрать у Украины Харьков и Одессу, чтобы обезопасить Россию. Такое мнение высказал глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Надо забрать Одессу, Харьков надо забрать. И потом в последующем вот так обезопасить наше государство», — сказал Кадыров в программе «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Также Кадыров считает, что нужно дойти до Киева, передает RT. Ранее о необходимости направить российскую армию в Харьковскую область заявлял военный политолог, директор благотворительного учреждения «Право и Порядок», кандидат исторических наук подполковник запаса Олег Иванников. Он сказал URA.RU, что это следует сделать после освобождения ДНР. Согласно опросу «Царьграда», россияне хотят присоединить Харьков, Одессу, Херсон и Запорожье по итогам СВО.

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Нужно забрать у Украины Харьков и Одессу, чтобы обезопасить Россию. Такое мнение высказал глава Чечни Рамзан Кадыров. «Надо забрать Одессу, Харьков надо забрать. И потом в последующем вот так обезопасить наше государство», — сказал Кадыров в программе «60 минут» на телеканале «Россия 1». Также Кадыров считает, что нужно дойти до Киева, передает RT. Ранее о необходимости направить российскую армию в Харьковскую область заявлял военный политолог, директор благотворительного учреждения «Право и Порядок», кандидат исторических наук подполковник запаса Олег Иванников. Он сказал URA.RU, что это следует сделать после освобождения ДНР. Согласно опросу «Царьграда», россияне хотят присоединить Харьков, Одессу, Херсон и Запорожье по итогам СВО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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