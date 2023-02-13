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В ХМАО силовики заинтересовались сыном вице-мэра из-за призывов в стиле «Заводного апельсина»

© Служба новостей «URA.RU»
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Митинг в поддержку оппозиции на Пушкинской площади. Москва, мвд, шеврон, митинг, полиция, шеврон мвд, полициейский, шеврон полиция
Силовики заинтересовались сыном вице-мэра Урая Елены Подбуцкой Фото:

Сын вице-мэра Урая Елены Подбуцкой Алексей может пострадать за пост в соцсетях, написанный им пять лет назад — в феврале 2018 года. Прокуратура ХМАО рассматривает жалобу на его сообщение на своей странице в соцсети «ВКонтакте», написанное в стиле «Заводного апельсина».

«Drugi ****** (бейте, прим. URA.RU) бомжей, неонацистов, писателей, ***** (занимайтесь сексом, прим. URA.RU), катайтесь на ворованных машинах, пейте moloko plus и tshai. Скидывайте koreshei в реку и ходите в бар korova!», — пишет Алексей Подбуцкой на своей странице.

В пресс-службе прокуратуры отметили, что жалобу на молодого человека приняли. В данный момент идет рассмотрение. Елена Подбуцкая на звонок не ответила.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО в отношении участника несанкционированной акции протеста в Сургуте, Даниила Болонина возбуждено уголовное дело. По версии следствия, он в одном из чатов призывал к беспорядкам и насилию в отношении силовиков.

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Сын вице-мэра Урая Елены Подбуцкой Алексей может пострадать за пост в соцсетях, написанный им пять лет назад — в феврале 2018 года. Прокуратура ХМАО рассматривает жалобу на его сообщение на своей странице в соцсети «ВКонтакте», написанное в стиле «Заводного апельсина». «Drugi ****** (бейте, прим. URA.RU) бомжей, неонацистов, писателей, ***** (занимайтесь сексом, прим. URA.RU), катайтесь на ворованных машинах, пейте moloko plus и tshai. Скидывайте koreshei в реку и ходите в бар korova!», — пишет Алексей Подбуцкой на своей странице. В пресс-службе прокуратуры отметили, что жалобу на молодого человека приняли. В данный момент идет рассмотрение. Елена Подбуцкая на звонок не ответила. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО в отношении участника несанкционированной акции протеста в Сургуте, Даниила Болонина возбуждено уголовное дело. По версии следствия, он в одном из чатов призывал к беспорядкам и насилию в отношении силовиков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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