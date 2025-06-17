17 июня 2025

Сургутяне закидали яйцами дорожников в отместку за работу ночью

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сургутяне решили с помощью яиц бороться с дорожниками, работающими ночью
Сургутяне решили с помощью яиц бороться с дорожниками, работающими ночью Фото:

Жители Сургута (ХМАО) закидали дорожников яйцами в отместку за шум во время работы в ночную смену на объекте по улице Бахилова. Из-за инцидента график все-таки пришлось изменить.

«Было много жалоб, кричали из окон. Потом начали кидать яйца», — пожаловался sitv один из рабочих.

Мэрия города решила пересмотреть график работ. «Подрядная организация сейчас выполняет работы по асфальтированию с 20:00 до 23:00. Дальше работы не выполняются», — прокомментировала изданию замдиректора депгорхоза администрации Сургута Анна Коршунова.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

URA.RU стало жертвой провокации — наш редактор арестован на 2 месяца за подозрение во взятке в 20 тысяч рублей родному дяде. Несмотря на давление, мы продолжаем рассказывать о главных новостях страны и мира. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители Сургута (ХМАО) закидали дорожников яйцами в отместку за шум во время работы в ночную смену на объекте по улице Бахилова. Из-за инцидента график все-таки пришлось изменить. «Было много жалоб, кричали из окон. Потом начали кидать яйца», — пожаловался sitv один из рабочих. Мэрия города решила пересмотреть график работ. «Подрядная организация сейчас выполняет работы по асфальтированию с 20:00 до 23:00. Дальше работы не выполняются», — прокомментировала изданию замдиректора депгорхоза администрации Сургута Анна Коршунова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...