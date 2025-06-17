Сургутяне закидали яйцами дорожников в отместку за работу ночью

Сургутяне решили с помощью яиц бороться с дорожниками, работающими ночью
Жители Сургута (ХМАО) закидали дорожников яйцами в отместку за шум во время работы в ночную смену на объекте по улице Бахилова. Из-за инцидента график все-таки пришлось изменить.
«Было много жалоб, кричали из окон. Потом начали кидать яйца», — пожаловался sitv один из рабочих.
Мэрия города решила пересмотреть график работ. «Подрядная организация сейчас выполняет работы по асфальтированию с 20:00 до 23:00. Дальше работы не выполняются», — прокомментировала изданию замдиректора депгорхоза администрации Сургута Анна Коршунова.
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