17 июня 2025

Житель ХМАО избежал тюрьмы за случайное убийство друга

Житель ХМАО случайно убил друга во время ссоры
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Югорчанин случайно убил своего друга во время драки
Югорчанин случайно убил своего друга во время драки Фото:

В Советском районе осужденный избежал реального срока после того, как случайно убил друга во время драки. Он отделался ограничением свободы на полтора года, сообщается в базе данных суда.

«[Подсудимого] признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации (причинение смерти по неосторожности). Назначить ему наказание в виде одного года и шести месяцев ограничения свободы», — сообщается в картотеке.

В декабре 2024 года между двумя товарищами, распивавшими алкоголь в квартире произошла ссора и потасовка. Во время драки осужденный ударил своего друга, тот упал и ударился головой об домовую печь. В результате потерпевший получил черепно-мозговую травму и скончался.

Суд квалифицировал преступление по статье «причинение смерти по неосторожности». Подсудимому в течение полутора лет запрещено покидать место жительства с 23:00 до 06:00, выезжать из своего населенного пункта и менять место жительства без согласия уголовно-исполнительной инспекции.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

URA.RU стало жертвой провокации — наш редактор арестован на 2 месяца за подозрение во взятке в 20 тысяч рублей родному дяде. Несмотря на давление, мы продолжаем рассказывать о главных новостях страны и мира. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Советском районе осужденный избежал реального срока после того, как случайно убил друга во время драки. Он отделался ограничением свободы на полтора года, сообщается в базе данных суда. «[Подсудимого] признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации (причинение смерти по неосторожности). Назначить ему наказание в виде одного года и шести месяцев ограничения свободы», — сообщается в картотеке. В декабре 2024 года между двумя товарищами, распивавшими алкоголь в квартире произошла ссора и потасовка. Во время драки осужденный ударил своего друга, тот упал и ударился головой об домовую печь. В результате потерпевший получил черепно-мозговую травму и скончался. Суд квалифицировал преступление по статье «причинение смерти по неосторожности». Подсудимому в течение полутора лет запрещено покидать место жительства с 23:00 до 06:00, выезжать из своего населенного пункта и менять место жительства без согласия уголовно-исполнительной инспекции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...