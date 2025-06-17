Житель ХМАО избежал тюрьмы за случайное убийство друга

В Советском районе осужденный избежал реального срока после того, как случайно убил друга во время драки. Он отделался ограничением свободы на полтора года, сообщается в базе данных суда.
«[Подсудимого] признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации (причинение смерти по неосторожности). Назначить ему наказание в виде одного года и шести месяцев ограничения свободы», — сообщается в картотеке.
В декабре 2024 года между двумя товарищами, распивавшими алкоголь в квартире произошла ссора и потасовка. Во время драки осужденный ударил своего друга, тот упал и ударился головой об домовую печь. В результате потерпевший получил черепно-мозговую травму и скончался.
Суд квалифицировал преступление по статье «причинение смерти по неосторожности». Подсудимому в течение полутора лет запрещено покидать место жительства с 23:00 до 06:00, выезжать из своего населенного пункта и менять место жительства без согласия уголовно-исполнительной инспекции.
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