Российский военный: ВСУ охотятся на врачей под Угледаром

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ВСУ наводят минометы на российских медиков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские военные под Угледаром выслеживают медиков и наносят по ним удары в первую очередь. Об этом заявили сотрудники Передвижной медицинской группы Медицинского отряда специального назначения российской армии.

«Есть такое ощущение, что противник рассматривает медиков как приоритетную цель и наводит огонь в первую очередь по медикам, а потом по всем остальным. Если крестик красный поставишь — это все, даже эмблемы нельзя вешать… Приходится эвакуировать под минометным обстрелом», — цитирует РИА Новости специалиста с позывным «Док».

В Угледаре идут уличные бои, фронт там стабилизирован, сообщал военкор URA.RU Евгений Линин. Российская армия взяла город в полукольцо. Военные РФ подступают к городу с юга, но возникают сложности из-за переброски подкреплений ВСУ.

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Украинские военные под Угледаром выслеживают медиков и наносят по ним удары в первую очередь. Об этом заявили сотрудники Передвижной медицинской группы Медицинского отряда специального назначения российской армии. «Есть такое ощущение, что противник рассматривает медиков как приоритетную цель и наводит огонь в первую очередь по медикам, а потом по всем остальным. Если крестик красный поставишь — это все, даже эмблемы нельзя вешать… Приходится эвакуировать под минометным обстрелом», — цитирует РИА Новости специалиста с позывным «Док». В Угледаре идут уличные бои, фронт там стабилизирован, сообщал военкор URA.RU Евгений Линин. Российская армия взяла город в полукольцо. Военные РФ подступают к городу с юга, но возникают сложности из-за переброски подкреплений ВСУ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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