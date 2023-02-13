Российский военный: ВСУ охотятся на врачей под Угледаром

13 февраля 2023 в 22:01 Размер текста - 17 +

ВСУ наводят минометы на российских медиков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские военные под Угледаром выслеживают медиков и наносят по ним удары в первую очередь. Об этом заявили сотрудники Передвижной медицинской группы Медицинского отряда специального назначения российской армии. «Есть такое ощущение, что противник рассматривает медиков как приоритетную цель и наводит огонь в первую очередь по медикам, а потом по всем остальным. Если крестик красный поставишь — это все, даже эмблемы нельзя вешать… Приходится эвакуировать под минометным обстрелом», — цитирует РИА Новости специалиста с позывным «Док». В Угледаре идут уличные бои, фронт там стабилизирован, сообщал военкор URA.RU Евгений Линин. Российская армия взяла город в полукольцо. Военные РФ подступают к городу с юга, но возникают сложности из-за переброски подкреплений ВСУ.

Украинские военные под Угледаром выслеживают медиков и наносят по ним удары в первую очередь. Об этом заявили сотрудники Передвижной медицинской группы Медицинского отряда специального назначения российской армии. «Есть такое ощущение, что противник рассматривает медиков как приоритетную цель и наводит огонь в первую очередь по медикам, а потом по всем остальным. Если крестик красный поставишь — это все, даже эмблемы нельзя вешать… Приходится эвакуировать под минометным обстрелом», — цитирует РИА Новости специалиста с позывным «Док». В Угледаре идут уличные бои, фронт там стабилизирован, сообщал военкор URA.RU Евгений Линин. Российская армия взяла город в полукольцо. Военные РФ подступают к городу с юга, но возникают сложности из-за переброски подкреплений ВСУ.