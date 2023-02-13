В Бундестаге потребовали прекратить поставки запрещенного оружия на Украину

Немецкий депутат Дагделен призвала Германию перестать отправлять Украине кассетные боеприпасы

14 февраля 2023 в 10:05 Размер текста - 17 +

ВСУ не следует передавать кассетные боеприпасы, считает Севим Дагделен Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Германии следует перестать отправлять Украине кассетные боеприпасы, ведь их передача противоречит международному договору о неприменении такого оружия, подписанного ФРГ. С таким призывом к немецкому правительству выступила депутат Бундестага Севим Дагделен в ходе заседания. «Может ли федеральное правительство исключить возможность стрельбы кассетными боеприпасами из систем вооружения, поставленных Германией на Украину?» — задала вопрос Севим Дагделен в ходе заседания немецкого правительства, стенограмма которого опубликована на его сайте. Говоря о недопустимости применения подобного оружия на Украине, немецкий депутат ссылалась на международный договор, «Конвенцию по кассетным боеприпасам», подписанный в 2008-м году 108-ю странами, включая Германию, и предусматривающий запрет на использование, передачу и накопление кассетных боеприпасов. Россия и Украина, однако, эту конвенцию не подписывали. Германия начала оказывать активную военную и финансовую помощь Украине после начала Россией спецоперации в феврале прошлого года. Ранее ФРГ первой согласилась передать Киеву свои танки Leopard 2, после чего к такому способу поддержки украинской стороны подключились и другие западные страны. В ходе одного из последних заседаний немецкого правительства зампред Бундестага, в свою очередь, раскритиковала мирную инициативу по украинскому кризису, отмечает RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Германии следует перестать отправлять Украине кассетные боеприпасы, ведь их передача противоречит международному договору о неприменении такого оружия, подписанного ФРГ. С таким призывом к немецкому правительству выступила депутат Бундестага Севим Дагделен в ходе заседания. «Может ли федеральное правительство исключить возможность стрельбы кассетными боеприпасами из систем вооружения, поставленных Германией на Украину?» — задала вопрос Севим Дагделен в ходе заседания немецкого правительства, стенограмма которого опубликована на его сайте. Говоря о недопустимости применения подобного оружия на Украине, немецкий депутат ссылалась на международный договор, «Конвенцию по кассетным боеприпасам», подписанный в 2008-м году 108-ю странами, включая Германию, и предусматривающий запрет на использование, передачу и накопление кассетных боеприпасов. Россия и Украина, однако, эту конвенцию не подписывали. Германия начала оказывать активную военную и финансовую помощь Украине после начала Россией спецоперации в феврале прошлого года. Ранее ФРГ первой согласилась передать Киеву свои танки Leopard 2, после чего к такому способу поддержки украинской стороны подключились и другие западные страны. В ходе одного из последних заседаний немецкого правительства зампред Бундестага, в свою очередь, раскритиковала мирную инициативу по украинскому кризису, отмечает RT.