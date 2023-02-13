Свердловские власти дали гарантии строителям «путинского» автобана

14 февраля 2023 в 11:37 Размер текста - 17 +

Ситуация с забастовкой строителей «путинского» автобана в Свердловской области не повторится Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Свердловской области не повторится ситуация с забастовкой строителей трассы М-12 (Москва — Екатеринбург), как это было в Нижнем Новгороде. Там полторы тысячи рабочих отказались выполнять свои обязанности, так как им на месяц задержали зарплату. Гарантии дал министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков на пресс-конференции с журналистами, передает корреспондент URA.RU. «Общаясь с заказчиком — государственной компанией, общаясь с генподрядчиком, который выполняет эти работы, такой опасности мы не видим. Задача на контроле на самом верхнем уровне. Я думаю, что такого [как в Нижнем Новгороде] здесь точно не будет допущено», — отметил Старков. Ранее URA.RU сообщало, что в Бутурлинском районе Нижегородской области полторы тысячи строителей отказались строить трассу М-12 Москва — Екатеринбург, так как им месяц не выплачивали зарплату. Генеральный подрядчик работ — компания «Автодор» — заявлял, что перечислял деньги субподрядчику «Сиарсиси Рус». Представитель субподрядчика, в свою очередь, отмечал, что руководство никак не объясняет задержку зарплаты. Выплаты строителям все-таки сделали, но с задержкой в месяц. В апреле 2021 года президент РФ Владимир Путин предложил продлить федеральную высокоскоростную магистраль М-12 от Москвы до Екатеринбурга. Новая магистраль, которую в народе прозвали «путинской», будет платной — за исключением участков уже существующих дорог. Строительство трассы между Казанью и Екатеринбургом обойдется в 260 млрд рублей и закончится в 2024 году. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Свердловской области не повторится ситуация с забастовкой строителей трассы М-12 (Москва — Екатеринбург), как это было в Нижнем Новгороде. Там полторы тысячи рабочих отказались выполнять свои обязанности, так как им на месяц задержали зарплату. Гарантии дал министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков на пресс-конференции с журналистами, передает корреспондент URA.RU. «Общаясь с заказчиком — государственной компанией, общаясь с генподрядчиком, который выполняет эти работы, такой опасности мы не видим. Задача на контроле на самом верхнем уровне. Я думаю, что такого [как в Нижнем Новгороде] здесь точно не будет допущено», — отметил Старков. Ранее URA.RU сообщало, что в Бутурлинском районе Нижегородской области полторы тысячи строителей отказались строить трассу М-12 Москва — Екатеринбург, так как им месяц не выплачивали зарплату. Генеральный подрядчик работ — компания «Автодор» — заявлял, что перечислял деньги субподрядчику «Сиарсиси Рус». Представитель субподрядчика, в свою очередь, отмечал, что руководство никак не объясняет задержку зарплаты. Выплаты строителям все-таки сделали, но с задержкой в месяц. В апреле 2021 года президент РФ Владимир Путин предложил продлить федеральную высокоскоростную магистраль М-12 от Москвы до Екатеринбурга. Новая магистраль, которую в народе прозвали «путинской», будет платной — за исключением участков уже существующих дорог. Строительство трассы между Казанью и Екатеринбургом обойдется в 260 млрд рублей и закончится в 2024 году.