В Курганской области откроют еще один онкоцентр

В Шумихе появится центр амбулаторной онкологической помощи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В городе Шумиха Курганской области в 2023 году откроется центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП). В регионе уже работает несколько таких центров, рассказал главный врач Курганского областного онкологического диспансера Гиви Сепиашвили.

«В Курганской области организована работа централизованных кабинетов онкологической помощи, где работает онколог и мультидисциплинарная команда (специалисты разных направлений). Центры работают в Заозерном (Курганская поликлиника №1), в Шадринске, Макушино, и в этом году собираемся открыть [ЦАОП] в Шумихе», — рассказал Сепиашвили в интервью ГТРК «Курган».

Главврач онкодиспансера отметил, что обратиться в ЦАОП пациент может и без направления, если подозревает у себя заболевание. Он отметил, что начальные стадии онкологии протекают бессимптомно. Однако наличие субфебрильной температуры (37,6 в течении длительного времени от недели до месяца), снижение аппетита и веса, утомляемость и слабость, а также показатели анализа крови (снижение гемоглобина, повышение СОЭ — скорость оседания эритроцитов) должны насторожить, так как могут указывать на заболевание. В центрах амбулаторной онкологической помощи можно сдать анализы, установить диагноз, после чего консилиум врачей назначит специализированное лечение. По данным Сепиашвили, в Курганской области выявленная заболеваемость онкологией составляет 478 человек на 100 тысяч населения.