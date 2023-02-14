Командир «Русского Легиона» раскрыл следующий рубеж в спецоперации на Украине

Командир «Русского Легиона»: после Бахмута Россия двинется в сторону Славянска-Краматорска

15 февраля 2023 в 07:02 Размер текста - 17 +

Россия может разгромить ВСУ в районе Северска, сказал Сергей Фомченков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине После Бахмута ВСУ рискуют потерять позиции в районе Северска (город в 40 км на север от Бахмута), что даст возможность России начать наступление в направлении Славянска и Краматорска. Об этом в разговоре с URA.RU сообщил командир «Русского Легиона» Сергей Фомченков. «В случае потери Бахмута под угрозой окажутся позиции ВСУ в районе Северска, а также открывается перспектива начать наше наступление в район Славянска-Краматорска. Конечно, на этих направлениях ВСУ давно уже выстроила новые оборонительные рубежи, и нам предстоит приложить массу усилий, чтобы их преодолеть. Иллюзий тут нет. Прорвемся», — сказал Сергей Фомченков. Также командир оценил возможность взятия Бахмута на этой неделе. «Прогнозировать такие события трудно. Очень хотелось бы надеяться на это. Пока все к этому и идет (взятию Бахмута — прим. ред.). Киевский режим продолжает кидать в „бахмутскую мясорубку“ новые формирования, стремясь любой ценой замедлить продвижение отрядов ЧВК „Вагнер“ и подразделений ВС РФ на этом направлении. Но, судя по обстановке и динамике боев, контроль над Бахмутом может быть потерян уже в ближайшее время», — объяснил собеседник URA.RU. Российские военные в последнее время ведут активные наступательные действия на бахмутском направлении. Под контроль взят населенный пункт Красная Гора под Бахмутом. Российские войска также контролируют все пути к городу. Военный корреспондент РИА Новости Андрей Коц отметил, что российские военные вышли на границы села Парасковиевка, освобождение которого приведет перекрытию дороги из и оперативному окружению бахмутского гарнизона ВСУ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

После Бахмута ВСУ рискуют потерять позиции в районе Северска (город в 40 км на север от Бахмута), что даст возможность России начать наступление в направлении Славянска и Краматорска. Об этом в разговоре с URA.RU сообщил командир «Русского Легиона» Сергей Фомченков. «В случае потери Бахмута под угрозой окажутся позиции ВСУ в районе Северска, а также открывается перспектива начать наше наступление в район Славянска-Краматорска. Конечно, на этих направлениях ВСУ давно уже выстроила новые оборонительные рубежи, и нам предстоит приложить массу усилий, чтобы их преодолеть. Иллюзий тут нет. Прорвемся», — сказал Сергей Фомченков. Также командир оценил возможность взятия Бахмута на этой неделе. «Прогнозировать такие события трудно. Очень хотелось бы надеяться на это. Пока все к этому и идет (взятию Бахмута — прим. ред.). Киевский режим продолжает кидать в „бахмутскую мясорубку“ новые формирования, стремясь любой ценой замедлить продвижение отрядов ЧВК „Вагнер“ и подразделений ВС РФ на этом направлении. Но, судя по обстановке и динамике боев, контроль над Бахмутом может быть потерян уже в ближайшее время», — объяснил собеседник URA.RU. Российские военные в последнее время ведут активные наступательные действия на бахмутском направлении. Под контроль взят населенный пункт Красная Гора под Бахмутом. Российские войска также контролируют все пути к городу. Военный корреспондент РИА Новости Андрей Коц отметил, что российские военные вышли на границы села Парасковиевка, освобождение которого приведет перекрытию дороги из и оперативному окружению бахмутского гарнизона ВСУ.