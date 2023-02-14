Экс-разведчик США: Россия получила неожиданный подарок от Запада

Экс-офицер разведки США Риттер: Запад сделал подарок России, освободив ее от себя
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Разрыв связей с Западом — подарок для России, считает Скотт Риттер Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Разорвав все связи с Россией, Запад сделал стране подарок, о котором она и мечтать не могла. С таким мнением выступил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

«Москва не просила о разводе, но США сами его дали. Это был подарок, о котором Россия и мечтать не могла», — сказал Скотт Риттер в видео, опубликованном на его youtube-канале. Экс-разведчик отметил, что Соединенные Штаты считали российскую сторону своим противником с самого момента распада СССР, хоть и пытались демонстрировать обратное. Однако агрессивные действия американских властей, в том числе и после начала Россией спецоперации, расставили все на свои места.

Ранее Риттер также выражал мнение, что российско-украинский конфликт только закалит Россию, и страна выйдет из него гораздо более сильной. Он также высоко оценивал управленческие навыки российского президента Владимира Путина, отмечая, что никто из западных лидеров не заслуживает быть на том же уровне, что и Путин.

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Разорвав все связи с Россией, Запад сделал стране подарок, о котором она и мечтать не могла. С таким мнением выступил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер. «Москва не просила о разводе, но США сами его дали. Это был подарок, о котором Россия и мечтать не могла», — сказал Скотт Риттер в видео, опубликованном на его youtube-канале. Экс-разведчик отметил, что Соединенные Штаты считали российскую сторону своим противником с самого момента распада СССР, хоть и пытались демонстрировать обратное. Однако агрессивные действия американских властей, в том числе и после начала Россией спецоперации, расставили все на свои места. Ранее Риттер также выражал мнение, что российско-украинский конфликт только закалит Россию, и страна выйдет из него гораздо более сильной. Он также высоко оценивал управленческие навыки российского президента Владимира Путина, отмечая, что никто из западных лидеров не заслуживает быть на том же уровне, что и Путин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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