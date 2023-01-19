Молочное животноводство Тюмени на грани разорения из-за кооперативов

Тюменские фермеры, которые занимаются молочным животноводством, несут постоянные убытки. Об этом URA.RU рассказал владелец личного подсобного хозяйства из Исетского района Тюменской области. По его словам, хозяйство не приносит прибыли из-за низких закупочных цен на молоко.
«У меня почти ни на что не хватает денег, прибыль от молока стремится к нулю. Мы сдаем молоко кооперативам, у них закупочная цена сейчас в районе 30 рублей за литр. Даже с учетом субсидий и грантов, мне постоянно не хватает денег на ремонт, обслуживание оборудования, я уже не говорю про покупку нового», — пожаловался в беседе с URA.RU фермер.
Те же проблемы испытывает еще один фермер, производящий молоко в Тюменском районе области. Он считает, что доходным сегодня может быть только крупное предприятие. «У меня просто нет таких объемов, чтобы выйти на рентабельность и позволить себе расслабиться», — пояснил аграрий в беседе с URA.RU.
Директор департамента агропромышленного комплекса Тюменской области Владимир Чейметов уверен, что существующих мер поддержки достаточно, чтобы удерживать фермерство на плаву. Для молочных хозяйств в этом году введут новую субсидию. Правда, получить ее смогут только самозанятые.
Известно, что за 2022 год молочные кооперативы в районах Тюменской области получили от властей 24 новых молоковоза. URA.RU направило в профильный департамент запрос, как это повлияет на закупочные цены. Ответ ожидается. Ранее агентство рассказало, что кризис назревает не только в молочном животноводстве Тюмени.
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Тюменские фермеры, которые занимаются молочным животноводством, несут постоянные убытки. Об этом URA.RU рассказал владелец личного подсобного хозяйства из Исетского района Тюменской области. По его словам, хозяйство не приносит прибыли из-за низких закупочных цен на молоко. «У меня почти ни на что не хватает денег, прибыль от молока стремится к нулю. Мы сдаем молоко кооперативам, у них закупочная цена сейчас в районе 30 рублей за литр. Даже с учетом субсидий и грантов, мне постоянно не хватает денег на ремонт, обслуживание оборудования, я уже не говорю про покупку нового», — пожаловался в беседе с URA.RU фермер. Те же проблемы испытывает еще один фермер, производящий молоко в Тюменском районе области. Он считает, что доходным сегодня может быть только крупное предприятие. «У меня просто нет таких объемов, чтобы выйти на рентабельность и позволить себе расслабиться», — пояснил аграрий в беседе с URA.RU. Директор департамента агропромышленного комплекса Тюменской области Владимир Чейметов уверен, что существующих мер поддержки достаточно, чтобы удерживать фермерство на плаву. Для молочных хозяйств в этом году введут новую субсидию. Правда, получить ее смогут только самозанятые. Известно, что за 2022 год молочные кооперативы в районах Тюменской области получили от властей 24 новых молоковоза. URA.RU направило в профильный департамент запрос, как это повлияет на закупочные цены. Ответ ожидается. Ранее агентство рассказало, что кризис назревает не только в молочном животноводстве Тюмени.