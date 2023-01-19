Молочное животноводство Тюмени на грани разорения из-за кооперативов

Тюменские фермеры считают, что причина низких доходов — в низких закупочных ценах на молоко Фото: Анна Майорова © URA.RU

Тюменские фермеры, которые занимаются молочным животноводством, несут постоянные убытки. Об этом URA.RU рассказал владелец личного подсобного хозяйства из Исетского района Тюменской области. По его словам, хозяйство не приносит прибыли из-за низких закупочных цен на молоко.

«У меня почти ни на что не хватает денег, прибыль от молока стремится к нулю. Мы сдаем молоко кооперативам, у них закупочная цена сейчас в районе 30 рублей за литр. Даже с учетом субсидий и грантов, мне постоянно не хватает денег на ремонт, обслуживание оборудования, я уже не говорю про покупку нового», — пожаловался в беседе с URA.RU фермер.

Те же проблемы испытывает еще один фермер, производящий молоко в Тюменском районе области. Он считает, что доходным сегодня может быть только крупное предприятие. «У меня просто нет таких объемов, чтобы выйти на рентабельность и позволить себе расслабиться», — пояснил аграрий в беседе с URA.RU.

Директор департамента агропромышленного комплекса Тюменской области Владимир Чейметов уверен, что существующих мер поддержки достаточно, чтобы удерживать фермерство на плаву. Для молочных хозяйств в этом году введут новую субсидию. Правда, получить ее смогут только самозанятые.

Известно, что за 2022 год молочные кооперативы в районах Тюменской области получили от властей 24 новых молоковоза. URA.RU направило в профильный департамент запрос, как это повлияет на закупочные цены. Ответ ожидается. Ранее агентство рассказало, что кризис назревает не только в молочном животноводстве Тюмени.