Курганские бойцы в зоне СВО показали подарки от земляков

14 февраля 2023 в 17:22 Размер текста - 17 +

Бойцы из зоны СВО показали, что им отправили жители Куртамыша Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военнослужащие из Курганской области показали, что им отправили земляки в зону проведения специальной военной операции. Об этом сообщает глава Куртамышского округа Андрей Гвоздев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Получили весточку из зоны СВО от наших парней. Ребята передают благодарность всем жителям Куртамышского муниципального округа за посылки. Спасибо всем, кто помогает своим землякам», — указано в посте. На снимке военнослужащие держат флаг Куртамышского округа, рядом с ними стоят присланные коробки необходимых вещей, а также новая печь. Также Гвоздев поблагодарили губернатора Курганской области Вадима Шумкова за то, что родные военных и местные власти могут напрямую отправлять посылки к бойцам. Спецоперация на Украине, призванная завершить восьмилетние боевые действия в Донбассе, началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин сообщал, что цель операции — провести демилитаризацию Украины, а не оккупировать соседнюю страну и захватить ее города. Жители Куртамыша отправили своим бойцам в зону СВО флаг с малой Родины и новую печь Фото: глава Куртамышского округа Андрей Гвоздев, соцсеть «ВКонтакте»

Военнослужащие из Курганской области показали, что им отправили земляки в зону проведения специальной военной операции. Об этом сообщает глава Куртамышского округа Андрей Гвоздев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Получили весточку из зоны СВО от наших парней. Ребята передают благодарность всем жителям Куртамышского муниципального округа за посылки. Спасибо всем, кто помогает своим землякам», — указано в посте. На снимке военнослужащие держат флаг Куртамышского округа, рядом с ними стоят присланные коробки необходимых вещей, а также новая печь. Также Гвоздев поблагодарили губернатора Курганской области Вадима Шумкова за то, что родные военных и местные власти могут напрямую отправлять посылки к бойцам. Спецоперация на Украине, призванная завершить восьмилетние боевые действия в Донбассе, началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин сообщал, что цель операции — провести демилитаризацию Украины, а не оккупировать соседнюю страну и захватить ее города.