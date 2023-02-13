13 февраля 2023

Курганские бойцы в зоне СВО показали подарки от земляков

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Бойцы из зоны СВО показали, что им отправили жители Куртамыша Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащие из Курганской области показали, что им отправили земляки в зону проведения специальной военной операции. Об этом сообщает глава Куртамышского округа Андрей Гвоздев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Получили весточку из зоны СВО от наших парней. Ребята передают благодарность всем жителям Куртамышского муниципального округа за посылки. Спасибо всем, кто помогает своим землякам», — указано в посте. На снимке военнослужащие держат флаг Куртамышского округа, рядом с ними стоят присланные коробки необходимых вещей, а также новая печь. Также Гвоздев поблагодарили губернатора Курганской области Вадима Шумкова за то, что родные военных и местные власти могут напрямую отправлять посылки к бойцам.

Спецоперация на Украине, призванная завершить восьмилетние боевые действия в Донбассе, началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин сообщал, что цель операции — провести демилитаризацию Украины, а не оккупировать соседнюю страну и захватить ее города.

Курганские бойцы показали, что они получили от земляков в зоне СВО
Жители Куртамыша отправили своим бойцам в зону СВО флаг с малой Родины и новую печь
Фото:

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Военнослужащие из Курганской области показали, что им отправили земляки в зону проведения специальной военной операции. Об этом сообщает глава Куртамышского округа Андрей Гвоздев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Получили весточку из зоны СВО от наших парней. Ребята передают благодарность всем жителям Куртамышского муниципального округа за посылки. Спасибо всем, кто помогает своим землякам», — указано в посте. На снимке военнослужащие держат флаг Куртамышского округа, рядом с ними стоят присланные коробки необходимых вещей, а также новая печь. Также Гвоздев поблагодарили губернатора Курганской области Вадима Шумкова за то, что родные военных и местные власти могут напрямую отправлять посылки к бойцам. Спецоперация на Украине, призванная завершить восьмилетние боевые действия в Донбассе, началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин сообщал, что цель операции — провести демилитаризацию Украины, а не оккупировать соседнюю страну и захватить ее города.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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