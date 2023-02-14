Весенний призыв в армию в 2023 году: сроки проведения, кто подлежит

С 1 апреля России начинается весенний призыв на срочную службу в армию. URA.RU приводит актуальную информацию о сроках, количестве призывников и условиях для отсрочки.
Когда начинается весенний призыв в армию
Призыв в армию начнется с 1 апреля и продлится до 15 июля. Жителей Крайнего Севера начнут призывать на месяц позже — 1 мая, а закончат так же 15 июля. В конце марта президент России Владимир Путин традиционно подпишет указ о деталях призыва, обозначив количество призывников и изменения в процедуре призыва.
Работники призывной комиссии должны вручить повестку призывнику лично в руки и под роспись. Иначе она признается недействительной. Это следует из федерального закона «Об исполнительном производстве» № 229-ФЗ, статья 27.
Срок прохождения срочной службы
В России срок службы в армии составляет один год. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле не обсуждается идея увеличить срок службы в армии до двух лет. Ранее с таким предложением выступал депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет.
Призывной возраст наступает для граждан с 18 лет и заканчивается в 27. Эту норму закрепляет статья 22 закона № 53-ФЗ «О воинской обязанности» от 1998 года. В декабре 2022 года министр обороны Сергей Шойгу поручил повысить призывной возраст для срочной службы в армии с 18 до 21 года. Он также отметил, что верхнюю планку следует поднять до 30 лет. Такие изменения стоит делать поэтапно, заключил он. Окончательное решение будет отражено в указе Путина, который президент подпишет в конце марта.
Отсрочка от весеннего призыва
Получить отсрочку от призыва в армию с 1 апреля могут:
Студенты вуза и аспирантуры очной формы
Сотрудники IT-компаний, которые имеют аккредитацию
Отцы-одиночки
Мужчины, которые состоят в браке с женщиной, находящейся не менее чем на 26-й неделе беременности
Состоящие в браке отцы двух и более несовершеннолетних детей
Воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до трех лет
Ухаживающие за немощными родственниками
Опекуны престарелых родителей
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С 1 апреля России начинается весенний призыв на срочную службу в армию. URA.RU приводит актуальную информацию о сроках, количестве призывников и условиях для отсрочки. Призыв в армию начнется с 1 апреля и продлится до 15 июля. Жителей Крайнего Севера начнут призывать на месяц позже — 1 мая, а закончат так же 15 июля. В конце марта президент России Владимир Путин традиционно подпишет указ о деталях призыва, обозначив количество призывников и изменения в процедуре призыва. В России срок службы в армии составляет один год. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле не обсуждается идея увеличить срок службы в армии до двух лет. Ранее с таким предложением выступал депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет. Призывной возраст наступает для граждан с 18 лет и заканчивается в 27. Эту норму закрепляет статья 22 закона № 53-ФЗ «О воинской обязанности» от 1998 года. В декабре 2022 года министр обороны Сергей Шойгу поручил повысить призывной возраст для срочной службы в армии с 18 до 21 года. Он также отметил, что верхнюю планку следует поднять до 30 лет. Такие изменения стоит делать поэтапно, заключил он. Окончательное решение будет отражено в указе Путина, который президент подпишет в конце марта. Получить отсрочку от призыва в армию с 1 апреля могут: