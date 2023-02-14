Весенний призыв в армию в 2023 году: сроки проведения, кто подлежит

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Призывной отправной пункт. Курган, армия, призывники, новобранцы, вооруженные силы, солдат, армейская одежда
Весенний призыв начнется с 1 апреля Фото:

С 1 апреля России начинается весенний призыв на срочную службу в армию. URA.RU приводит актуальную информацию о сроках, количестве призывников и условиях для отсрочки.

Когда начинается весенний призыв в армию

Призыв в армию начнется с 1 апреля и продлится до 15 июля. Жителей Крайнего Севера начнут призывать на месяц позже — 1 мая, а закончат так же 15 июля. В конце марта президент России Владимир Путин традиционно подпишет указ о деталях призыва, обозначив количество призывников и изменения в процедуре призыва.

Работники призывной комиссии должны вручить повестку призывнику лично в руки и под роспись. Иначе она признается недействительной. Это следует из федерального закона «Об исполнительном производстве» № 229-ФЗ, статья 27.

Срок прохождения срочной службы

В России срок службы в армии составляет один год. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле не обсуждается идея увеличить срок службы в армии до двух лет. Ранее с таким предложением выступал депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет.

Призывной возраст в 2023 году

Отправка солдат срочной службы на Дальний Восток. Свердловская область
Фото:

Призывной возраст наступает для граждан с 18 лет и заканчивается в 27. Эту норму закрепляет статья 22 закона № 53-ФЗ «О воинской обязанности» от 1998 года. В декабре 2022 года министр обороны Сергей Шойгу поручил повысить призывной возраст для срочной службы в армии с 18 до 21 года. Он также отметил, что верхнюю планку следует поднять до 30 лет. Такие изменения стоит делать поэтапно, заключил он. Окончательное решение будет отражено в указе Путина, который президент подпишет в конце марта.

Отсрочка от весеннего призыва

Получить отсрочку от призыва в армию с 1 апреля могут:

  • Студенты вуза и аспирантуры очной формы
  • Сотрудники IT-компаний, которые имеют аккредитацию
  • Отцы-одиночки
  • Мужчины, которые состоят в браке с женщиной, находящейся не менее чем на 26-й неделе беременности
  • Состоящие в браке отцы двух и более несовершеннолетних детей
  • Воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до трех лет
  • Ухаживающие за немощными родственниками
  • Опекуны престарелых родителей
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С 1 апреля России начинается весенний призыв на срочную службу в армию. URA.RU приводит актуальную информацию о сроках, количестве призывников и условиях для отсрочки. Призыв в армию начнется с 1 апреля и продлится до 15 июля. Жителей Крайнего Севера начнут призывать на месяц позже — 1 мая, а закончат так же 15 июля. В конце марта президент России Владимир Путин традиционно подпишет указ о деталях призыва, обозначив количество призывников и изменения в процедуре призыва. В России срок службы в армии составляет один год. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле не обсуждается идея увеличить срок службы в армии до двух лет. Ранее с таким предложением выступал депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет. Призывной возраст наступает для граждан с 18 лет и заканчивается в 27. Эту норму закрепляет статья 22 закона № 53-ФЗ «О воинской обязанности» от 1998 года. В декабре 2022 года министр обороны Сергей Шойгу поручил повысить призывной возраст для срочной службы в армии с 18 до 21 года. Он также отметил, что верхнюю планку следует поднять до 30 лет. Такие изменения стоит делать поэтапно, заключил он. Окончательное решение будет отражено в указе Путина, который президент подпишет в конце марта. Получить отсрочку от призыва в армию с 1 апреля могут:
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