«Известия»: в России намерены запустить всеобщую ипотеку под 5%

При появлении ипотеки под 5% эксперты прогнозируют увеличение спроса жилье на 20% Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В России предложили выдавать ипотеку на новостройки со ставкой 5%. Соответствующую инициативу в Минстрой, Центральный банк и правительство направили члены профильного комитета Госдумы. Планируется, что для программы не будут использоваться средства из бюджета.

«Предполагается, что ЦБ будет предоставлять кредиты банкам под залог ранее выданных высоконадежных ипотечных портфелей под 2% годовых. При этом наценка финансовых организаций составит 2—3% и, таким образом, конечная ставка по такому займу для гражданина будет не выше 5%», — пишут «Известия» со ссылкой на письмо депутатов комитета Госдумы по строительству и ЖКХ.

В случае принятия программы эксперты прогнозируют увеличение спроса на 20%. В Банке России сообщили, что льготная ипотека должна быть адресной, а не всеобщей.

«Выдача большого объема льготных кредитов широким категориям заемщиков неизбежно означает необходимость поддержания более высокой ключевой процентной ставки и меньшую доступность кредита для остальных заемщиков, и граждан, и компаний, и предпринимателей», — сообщили в пресс-службе ЦБ РФ. Представители Центробанка отметили, что субсидии не бывают бесплатными.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил российскому правительству продлить действие льготной ипотеки до 1 июля 2024 года и расширить ее программу, включив в нее новую категорию семей с детьми. Поручение также касалось утверждения льготной ипотеки для жителей новых регионов РФ по ставке не более 2% годовых. Российское правительство также расширило программу льготной ипотеки для IT-специалистов — теперь сотрудники IT-компаний смогут оформить ее с 18-ти лет.