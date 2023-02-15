Пригожин объяснил важность освобождения Бахмута для РФ

Пригожин: ЧВК «Вагнер» освобождает Бахмут, чтобы парализовать украинскую армию
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Бойцы ЧВК «Вагнер» бьются за каждый метр, чтобы освободить Бахмут, заявил Евгений Пригожин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Штурм Бахмута (Артемовска) бойцы ЧВК «Вагнер» ведут так настойчиво, потому что с его освобождением Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут парализованы. Об этом сообщил основатель военной компании Евгений Пригожин.

«Бахмут нужен для того, чтобы полностью парализовать украинскую армию. По оценкам разведки, там сейчас около 40-50 тысяч человек и противник каждый день подкидывает новые резервы», — сказал Евгений Пригожин в беседе с «Комсомольской правдой».

Также руководитель ЧВК дополнил, что бои идут за каждый дом, за каждый квадратный метр. «В каждом огороде укрепрайон. Противник подготовился и этого следовало ожидать. Потому что после Попасной, когда мы начали его охватывать со всех сторон, время было достаточно», — уточнил Пригожин.

После получения контроля над Красной Горой в ДНР, российские военные вышли на границы села Парасковиевка. Освобождение этого населенного пункта приведет к физическому перекрытию дороги из Славянска на Артемовск (Бахмут) и оперативному окружению бахмутского гарнизона ВСУ, рассказывал URA.RU военный корреспондент Андрей Коц. Пригожин подчеркивал, что в районе Бахмута находятся только силы ЧВК «Вагнер».

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Штурм Бахмута (Артемовска) бойцы ЧВК «Вагнер» ведут так настойчиво, потому что с его освобождением Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут парализованы. Об этом сообщил основатель военной компании Евгений Пригожин. «Бахмут нужен для того, чтобы полностью парализовать украинскую армию. По оценкам разведки, там сейчас около 40-50 тысяч человек и противник каждый день подкидывает новые резервы», — сказал Евгений Пригожин в беседе с «Комсомольской правдой». Также руководитель ЧВК дополнил, что бои идут за каждый дом, за каждый квадратный метр. «В каждом огороде укрепрайон. Противник подготовился и этого следовало ожидать. Потому что после Попасной, когда мы начали его охватывать со всех сторон, время было достаточно», — уточнил Пригожин. После получения контроля над Красной Горой в ДНР, российские военные вышли на границы села Парасковиевка. Освобождение этого населенного пункта приведет к физическому перекрытию дороги из Славянска на Артемовск (Бахмут) и оперативному окружению бахмутского гарнизона ВСУ, рассказывал URA.RU военный корреспондент Андрей Коц. Пригожин подчеркивал, что в районе Бахмута находятся только силы ЧВК «Вагнер».
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