Новый заместитель Шумкова будет разбираться со срывом строительства школы в Кургане

Новый замгубернатора Кирилова будет разбираться со срывом строительства школы в Кургане Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Новый замгубернатора Курганской области по соцполитике Наталья Кирилова будет решать вопрос со срывом строительства школы в 12-м микрорайоне Кургана. Реализовать важный для отчетности проект главе Вадиму Шумкову будет помогать владелец курганского завода Дмитрий Парышев, рассказали URA.RU источники, близкие к региональным властям.

Для Кириловой контроль строительства объекта, от которого отказались москвичи, станет боевым крещением, отметил собеседник агентства. Деньги на школу выделены, в том числе, федеральные. Срок сдачи объекта — к концу 2023 года, при этом построен лишь первый этаж. «У Кириловой огромный опыт в финансовой сфере. Ее задача — проверить расходование денег, объем проведенных работ, грамотно отчитаться перед Москвой», — подчеркнул инсайдер.

При этом достраивать школу будет предприятие «Курганстальмост». «В активе Парышева это уже 10-й крупный социальный объект, с которым он выручает Шумкова. Ранее было семь детсадов, проблемный бассейн госуниверситета и областная поликлиника», — перечислил источник, близкий к сфере строительства.

Другой источник из политического окружения также подчеркнул, что перед Кириловой стоят задачи по решению вопросов в медицине. В частности, говорят собеседники агентства, ей предстоит завершить череду скандалов в здравоохранении. Из последних — массовые жалобы женщин на медиков перинатального центра. Следователи сейчас проверяют, правильно ли действовали врачи в том или ином случае смерти младенцев.

В департамент информационной и внутренней политики Курганской области направлен редакционный запрос с просьбой рассказать, какие задачи поставлены перед новой чиновницей правительства. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что Кирилова на посту замгубернатора по соцполитике сменила Ларису Кокорину. В первый день работы в новом статусе она провела совещание с родителями, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья.