Челябинский депутат-фронтовик отправил посылки для сослуживцев в труднодоступные районы

Челябинский депутат-фронтовик Олег Колесников отправил гуманитарный груз для сослуживцев, которые находятся в труднодоступных районах Херсонской и Запорожской областей. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.
«Первый груз отправлен! Спутниковые тарелки, планшеты, зарядные устройства, свечки-печки, мобильные газовые плитки с баллонами, генератор, теплая одежда и стельки, медикаменты, средства гигиены, продукты — таков состав нашего первого гуманитарного груза, который сегодня отправляется своим получателям в Херсонскую и Запорожскую область — на передовую», — написал Олег Колесников в соцсетях.
Депутат уточнил, что груз помогали собирать целые семьи, коллективы и даже районы. Первая партия груза выехала в место назначения. Вторую посылку еще собирают. Ее планируется отправить в конце февраля.
Ранее Колесников рассказывал, что в некоторые районы Донбасса грузы почти не доходят. При этом бойцам там необходима провизия, средства гигиены, спички и зажигалки. Сам Олег Колесников, который ушел на фронт добровольцем, служит в БАРС «Каскад». Он побывал дома в отпуске, продлил контракт, после чего вернулся на передовую.
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