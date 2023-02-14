14 февраля 2023

Челябинский депутат-фронтовик отправил посылки для сослуживцев в труднодоступные районы

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Олег Колесников, интервью. Челябинск, колесников олег, каскад, стоик
Олег Колесников после отпуска вернулся на передовую Фото:
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Челябинский депутат-фронтовик Олег Колесников отправил гуманитарный груз для сослуживцев, которые находятся в труднодоступных районах Херсонской и Запорожской областей. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

«Первый груз отправлен! Спутниковые тарелки, планшеты, зарядные устройства, свечки-печки, мобильные газовые плитки с баллонами, генератор, теплая одежда и стельки, медикаменты, средства гигиены, продукты — таков состав нашего первого гуманитарного груза, который сегодня отправляется своим получателям в Херсонскую и Запорожскую область — на передовую», — написал Олег Колесников в соцсетях.

Депутат уточнил, что груз помогали собирать целые семьи, коллективы и даже районы. Первая партия груза выехала в место назначения. Вторую посылку еще собирают. Ее планируется отправить в конце февраля.

Ранее Колесников рассказывал, что в некоторые районы Донбасса грузы почти не доходят. При этом бойцам там необходима провизия, средства гигиены, спички и зажигалки. Сам Олег Колесников, который ушел на фронт добровольцем, служит в БАРС «Каскад». Он побывал дома в отпуске, продлил контракт, после чего вернулся на передовую.

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Челябинский депутат-фронтовик Олег Колесников отправил гуманитарный груз для сослуживцев, которые находятся в труднодоступных районах Херсонской и Запорожской областей. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «Первый груз отправлен! Спутниковые тарелки, планшеты, зарядные устройства, свечки-печки, мобильные газовые плитки с баллонами, генератор, теплая одежда и стельки, медикаменты, средства гигиены, продукты — таков состав нашего первого гуманитарного груза, который сегодня отправляется своим получателям в Херсонскую и Запорожскую область — на передовую», — написал Олег Колесников в соцсетях. Депутат уточнил, что груз помогали собирать целые семьи, коллективы и даже районы. Первая партия груза выехала в место назначения. Вторую посылку еще собирают. Ее планируется отправить в конце февраля. Ранее Колесников рассказывал, что в некоторые районы Донбасса грузы почти не доходят. При этом бойцам там необходима провизия, средства гигиены, спички и зажигалки. Сам Олег Колесников, который ушел на фронт добровольцем, служит в БАРС «Каскад». Он побывал дома в отпуске, продлил контракт, после чего вернулся на передовую.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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