Япония возобновила импорт нефти из России

16 февраля 2023 в 05:27 Размер текста - 17 +

Япония впервые за пять месяцев купила нефть у России Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Япония купила нефть у России, это произошло впервые за пять месяцев после частичного отказа от поставок из РФ. Об этом заявили в Министерстве финансов страны. «Япония в январе 2023 года впервые за пять месяцев купила нефть у РФ», — сообщает Минфин. По их данным, в январе страна снизила импорт сжиженного природного газа (СПГ) из РФ на 9,7% угля — на 56, 9%. Ранее исполнительный директор крупнейшего японского торгового дома Itochu Масахиро Окафудзи признался, что Япония не выживет без импорта российской нефти, так как во всех энергетический потребностях страна зависит от зарубежных партнеров. Страны Запада усилили санкционное давление на Россию после начала специальной операции на Украине. Министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда заявлял, что у страны нет возможности полностью отказаться от поставок нефти из РФ. Хагиуда предположил, что страна попробует постепенно отказываться от российских энергетических источников.

Япония купила нефть у России, это произошло впервые за пять месяцев после частичного отказа от поставок из РФ. Об этом заявили в Министерстве финансов страны. «Япония в январе 2023 года впервые за пять месяцев купила нефть у РФ», — сообщает Минфин. По их данным, в январе страна снизила импорт сжиженного природного газа (СПГ) из РФ на 9,7% угля — на 56, 9%. Ранее исполнительный директор крупнейшего японского торгового дома Itochu Масахиро Окафудзи признался, что Япония не выживет без импорта российской нефти, так как во всех энергетический потребностях страна зависит от зарубежных партнеров. Страны Запада усилили санкционное давление на Россию после начала специальной операции на Украине. Министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда заявлял, что у страны нет возможности полностью отказаться от поставок нефти из РФ. Хагиуда предположил, что страна попробует постепенно отказываться от российских энергетических источников.