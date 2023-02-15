Глава Екатеринбурга анонсировал дату начала реконструкции улицы Вайнера

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов: реконструкция улицы Вайнера начнется в 2023 году

16 февраля 2023 в 10:03 Размер текста - 17 +

Ремонт на Вайнера должны были начать еще в 2022 году Фото: Размик Закарян © URA.RU Реконструкция главной пешеходной улицы Екатеринбурга — улицы Вайнера — начнется в 2023 году. Деньги были получены в ходе проведения федерального конкурса Ростуризма, они уже поступили властям города. Об этом сообщил глава Екатеринбурга Алексей Орлов. «Мы вчера с коллегами обсуждали этапы проведения работ по улице Вайнера и прилегающим районам. Достаточно большой объем работ нам предстоит в этом году выполнить. Концепцию, проект мы разрабатывали совместно с общественностью, урбанистами, художниками», — заявил Алексей Орлов в прямом эфире радио «Комсомольская правда». По его словам, в прошлом году проект по реконструкции Вайнера участвовал в федеральном конкурсе Ростуризма на создание культурного кода города. «Екатеринбург стал одним из победителей. Решение принято. Деньги выделены», — подчеркнул Орлов. Ранее URA.RU сообщало, что мэрия Екатеринбурга пытается решить проблему с финансированием ремонта улицы Вайнера на уровне правительства РФ и Ростуризма. Реконструкция главной пешеходной откладывалась долгое время из-за ухудшения экономической обстановки. Изначально предполагалось, что ремонт начнется в 2022 году и завершится к 300-летию Екатеринбурге в августе 2023 года.

Реконструкция главной пешеходной улицы Екатеринбурга — улицы Вайнера — начнется в 2023 году. Деньги были получены в ходе проведения федерального конкурса Ростуризма, они уже поступили властям города. Об этом сообщил глава Екатеринбурга Алексей Орлов. «Мы вчера с коллегами обсуждали этапы проведения работ по улице Вайнера и прилегающим районам. Достаточно большой объем работ нам предстоит в этом году выполнить. Концепцию, проект мы разрабатывали совместно с общественностью, урбанистами, художниками», — заявил Алексей Орлов в прямом эфире радио «Комсомольская правда». По его словам, в прошлом году проект по реконструкции Вайнера участвовал в федеральном конкурсе Ростуризма на создание культурного кода города. «Екатеринбург стал одним из победителей. Решение принято. Деньги выделены», — подчеркнул Орлов. Ранее URA.RU сообщало, что мэрия Екатеринбурга пытается решить проблему с финансированием ремонта улицы Вайнера на уровне правительства РФ и Ростуризма. Реконструкция главной пешеходной откладывалась долгое время из-за ухудшения экономической обстановки. Изначально предполагалось, что ремонт начнется в 2022 году и завершится к 300-летию Екатеринбурге в августе 2023 года.