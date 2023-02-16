Советник Пушилина: войска РФ заняли стратегические места вокруг Бахмута

Военные РФ заняли все основные высоты вокруг Бахмута (архивное фото)
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы РФ заняли основные высоты в окрестностях Бахмута (Артемовск). Об этом сообщил советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.
«Основные успехи у нас под Артемовском. Наши ребята уже оседлали основные высоты», — сказал Кимаковский в эфире «Соловьев Live».
На бахмутском направлении сейчас идут сейчас активные боевые действия. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин дал прогноз, что Бахмут удастся полностью окружить к марту-апрелю. А украинский боец, находящийся в городе, заявил, что Бахмут будет сдан в ближайшие дни.
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