Патрушев посетил предприятие группы «КОНАР» в Челябинске. Фото, видео

Патрушев посетил предприятие группы «КОНАР» в Челябинске. Фото, видео

16 февраля 2023 в 14:42 Размер текста - 17 +

Николай Патрушев (второй справа), Алексей Текслер (в центре) и Владимир Якушев (слева) прибыли на завод «КОНАР» в Челябинске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Секретарь Совбеза России Николай Патрушев в ходе визита в Челябинск 16 февраля посетил предприятие АО «КОНАР». Об этом передает корреспондент URA.RU. Патрушев в сопровождении уральского полпреда УрФО Владимира Якушева и губернатора Челябинской области Алексея Текслера в данный момент осматривает предприятие. О производственных мощностях компании ему рассказывает генеральный директор АО «КОНАР» Валерий Бондаренко. Патрушев прибыл в Челябинск, чтобы провести совещание по вопросам национальной безопасности. В повестку совещания войдет вопрос технологического суверенитета РФ. В совещании примут участие губернаторы УрФО. Гостей встречал гендиректор группы «КОНАР» Валерий Бондаренко Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев в ходе визита в Челябинск 16 февраля посетил предприятие АО «КОНАР». Об этом передает корреспондент URA.RU. Патрушев в сопровождении уральского полпреда УрФО Владимира Якушева и губернатора Челябинской области Алексея Текслера в данный момент осматривает предприятие. О производственных мощностях компании ему рассказывает генеральный директор АО «КОНАР» Валерий Бондаренко. Патрушев прибыл в Челябинск, чтобы провести совещание по вопросам национальной безопасности. В повестку совещания войдет вопрос технологического суверенитета РФ. В совещании примут участие губернаторы УрФО.