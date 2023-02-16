Патрушев посетил предприятие группы «КОНАР» в Челябинске. Фото, видео

Патрушев посетил предприятие группы «КОНАР» в Челябинске. Фото, видео
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Патр. Челябинск
Николай Патрушев (второй справа), Алексей Текслер (в центре) и Владимир Якушев (слева) прибыли на завод «КОНАР» в Челябинске Фото:

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев в ходе визита в Челябинск 16 февраля посетил предприятие АО «КОНАР». Об этом передает корреспондент URA.RU.

Патрушев в сопровождении уральского полпреда УрФО Владимира Якушева и губернатора Челябинской области Алексея Текслера в данный момент осматривает предприятие. О производственных мощностях компании ему рассказывает генеральный директор АО «КОНАР» Валерий Бондаренко.

Патрушев прибыл в Челябинск, чтобы провести совещание по вопросам национальной безопасности. В повестку совещания войдет вопрос технологического суверенитета РФ. В совещании примут участие губернаторы УрФО.

Патр. Челябинск
Гостей встречал гендиректор группы «КОНАР» Валерий Бондаренко
Фото:

URA.RU делает для вас больше, чем только новости на сайте. В telegram-канале мы отбираем лучшие материалы о России от прессы и спикеров со всего мира. Наши подписчики узнают мировые сенсации раньше всех. Присоединяйтесь!

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев в ходе визита в Челябинск 16 февраля посетил предприятие АО «КОНАР». Об этом передает корреспондент URA.RU. Патрушев в сопровождении уральского полпреда УрФО Владимира Якушева и губернатора Челябинской области Алексея Текслера в данный момент осматривает предприятие. О производственных мощностях компании ему рассказывает генеральный директор АО «КОНАР» Валерий Бондаренко. Патрушев прибыл в Челябинск, чтобы провести совещание по вопросам национальной безопасности. В повестку совещания войдет вопрос технологического суверенитета РФ. В совещании примут участие губернаторы УрФО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...