Секретарь Совбеза России Николай Патрушев в ходе визита в Челябинск 16 февраля посетил предприятие АО «КОНАР». Об этом передает корреспондент URA.RU.
Патрушев в сопровождении уральского полпреда УрФО Владимира Якушева и губернатора Челябинской области Алексея Текслера в данный момент осматривает предприятие. О производственных мощностях компании ему рассказывает генеральный директор АО «КОНАР» Валерий Бондаренко.
Патрушев прибыл в Челябинск, чтобы провести совещание по вопросам национальной безопасности. В повестку совещания войдет вопрос технологического суверенитета РФ. В совещании примут участие губернаторы УрФО.
Гостей встречал гендиректор группы «КОНАР» Валерий Бондаренко
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Секретарь Совбеза России Николай Патрушев в ходе визита в Челябинск 16 февраля посетил предприятие АО «КОНАР». Об этом передает корреспондент URA.RU. Патрушев в сопровождении уральского полпреда УрФО Владимира Якушева и губернатора Челябинской области Алексея Текслера в данный момент осматривает предприятие. О производственных мощностях компании ему рассказывает генеральный директор АО «КОНАР» Валерий Бондаренко. Патрушев прибыл в Челябинск, чтобы провести совещание по вопросам национальной безопасности. В повестку совещания войдет вопрос технологического суверенитета РФ. В совещании примут участие губернаторы УрФО.