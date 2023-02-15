Токарям из Тюмени гарантируют бронь от мобилизации за вахту

Работать придется вахтовым методом в крупных городах России Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Тюменским токарям, готовым отправиться на вахту, обещают бронь от частичной мобилизации. Вакансия опубликована на сайте объявлений Avito. Соискателям предлагают поехать на заводы в крупных городах России, в том числе Москве и Екатеринбурге.

«Срочно требуется токарь. Бесплатное проживание, оплата проезда. Своевременные выплаты от 120 тысяч месяц! Оформляем бронь от мобилизации», — говорится в тексте вакансии. Работать придется вахтой 60/30 или 90/30 дней.

Работодатель ищет кандидата со стажем от трех лет. Помимо отсрочки кандидату гарантированы выплаты два раза в месяц. Кроме того, сотруднику бесплатно предоставят спецодежду, прохождение медицинского осмотра также за счет работодателя.

В конце объявления указано, что в компании действует специальная акция: «Приведи друга». За приведенного человека можно получить от пяти до десяти тысяч рублей.

21 сентября Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации. Специалисты сферы IT и работники стратегически важных предприятий, обеспечивающие их бесперебойную работу, могут рассчитывать на бронь от призыва.