Shot: у Костомарова отказывают легкие

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Нейрохирургическая операция по восстановлению периферических нервов руки в Городской клинической больнице № 40. Екатеринбург, госпиталь, операционная, капельница, лечение, хирург, медицина, обследование, клиника, медицинский работник, врач, больница, лечащий врач
Роман Костомаров находится в больнице Фото:

У российского фигуриста Романа Костомарова нарастает поражение левого легкого, правое легкое почти не работает самостоятельно. Об этом сообщает telegram-канал Shot.

«У него нарастает поражение сосудистой ткани левого легкого, у которого работает только нижняя доля. Правое легкое вообще самостоятельно не функционирует. К этому присоединился гидроторакс — жидкость в плевральной полости», — передает telegram-канал Shot.

Сообщается, что причиной может быть нарушение оттока лимфы из легочной ткани. Также у Костомарова обострился отит, до этого воспаление было средней тяжести. У спортсмена все еще нарушено кровоснабжение в кистях рук, из-за этого увеличивается риск ампутации левой кисти.

Костомаров попал в реанимацию в прошлом месяце из-за пневмонии. Ему ампутировали часть стопы. В случае реампутации фигурист снова сможет выйти на лед, сообщал техник-протезист Александр Пронин. Ранее главный врач клиники «Коммунарка» Денис Проценко сообщал, что состояние Костомарова сохраняет положительную динамику, но есть риск изменений в худшую сторону.

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У российского фигуриста Романа Костомарова нарастает поражение левого легкого, правое легкое почти не работает самостоятельно. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «У него нарастает поражение сосудистой ткани левого легкого, у которого работает только нижняя доля. Правое легкое вообще самостоятельно не функционирует. К этому присоединился гидроторакс — жидкость в плевральной полости», — передает telegram-канал Shot. Сообщается, что причиной может быть нарушение оттока лимфы из легочной ткани. Также у Костомарова обострился отит, до этого воспаление было средней тяжести. У спортсмена все еще нарушено кровоснабжение в кистях рук, из-за этого увеличивается риск ампутации левой кисти. Костомаров попал в реанимацию в прошлом месяце из-за пневмонии. Ему ампутировали часть стопы. В случае реампутации фигурист снова сможет выйти на лед, сообщал техник-протезист Александр Пронин. Ранее главный врач клиники «Коммунарка» Денис Проценко сообщал, что состояние Костомарова сохраняет положительную динамику, но есть риск изменений в худшую сторону.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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