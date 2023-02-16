Shot: у Костомарова отказывают легкие

У российского фигуриста Романа Костомарова нарастает поражение левого легкого, правое легкое почти не работает самостоятельно. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
«У него нарастает поражение сосудистой ткани левого легкого, у которого работает только нижняя доля. Правое легкое вообще самостоятельно не функционирует. К этому присоединился гидроторакс — жидкость в плевральной полости», — передает telegram-канал Shot.
Сообщается, что причиной может быть нарушение оттока лимфы из легочной ткани. Также у Костомарова обострился отит, до этого воспаление было средней тяжести. У спортсмена все еще нарушено кровоснабжение в кистях рук, из-за этого увеличивается риск ампутации левой кисти.
Костомаров попал в реанимацию в прошлом месяце из-за пневмонии. Ему ампутировали часть стопы. В случае реампутации фигурист снова сможет выйти на лед, сообщал техник-протезист Александр Пронин. Ранее главный врач клиники «Коммунарка» Денис Проценко сообщал, что состояние Костомарова сохраняет положительную динамику, но есть риск изменений в худшую сторону.
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