Shot: у Костомарова отказывают легкие

16 февраля 2023 в 16:52 Размер текста - 17 +

Роман Костомаров находится в больнице Фото: Анна Майорова © URA.RU У российского фигуриста Романа Костомарова нарастает поражение левого легкого, правое легкое почти не работает самостоятельно. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «У него нарастает поражение сосудистой ткани левого легкого, у которого работает только нижняя доля. Правое легкое вообще самостоятельно не функционирует. К этому присоединился гидроторакс — жидкость в плевральной полости», — передает telegram-канал Shot. Сообщается, что причиной может быть нарушение оттока лимфы из легочной ткани. Также у Костомарова обострился отит, до этого воспаление было средней тяжести. У спортсмена все еще нарушено кровоснабжение в кистях рук, из-за этого увеличивается риск ампутации левой кисти. Костомаров попал в реанимацию в прошлом месяце из-за пневмонии. Ему ампутировали часть стопы. В случае реампутации фигурист снова сможет выйти на лед, сообщал техник-протезист Александр Пронин. Ранее главный врач клиники «Коммунарка» Денис Проценко сообщал, что состояние Костомарова сохраняет положительную динамику, но есть риск изменений в худшую сторону.

У российского фигуриста Романа Костомарова нарастает поражение левого легкого, правое легкое почти не работает самостоятельно. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «У него нарастает поражение сосудистой ткани левого легкого, у которого работает только нижняя доля. Правое легкое вообще самостоятельно не функционирует. К этому присоединился гидроторакс — жидкость в плевральной полости», — передает telegram-канал Shot. Сообщается, что причиной может быть нарушение оттока лимфы из легочной ткани. Также у Костомарова обострился отит, до этого воспаление было средней тяжести. У спортсмена все еще нарушено кровоснабжение в кистях рук, из-за этого увеличивается риск ампутации левой кисти. Костомаров попал в реанимацию в прошлом месяце из-за пневмонии. Ему ампутировали часть стопы. В случае реампутации фигурист снова сможет выйти на лед, сообщал техник-протезист Александр Пронин. Ранее главный врач клиники «Коммунарка» Денис Проценко сообщал, что состояние Костомарова сохраняет положительную динамику, но есть риск изменений в худшую сторону.