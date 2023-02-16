Военный эксперт объяснил, почему Украина получит меньше обещанных танков Leopard 2 А6

Военный эксперт Тимошенко: Германия поставит Украине меньше танков Leopard 2 А6 из-за жадности

17 февраля 2023 в 07:07 Размер текста - 17 +

Украина получит только половину от обещанных ранее танков Leopard 2 А6 Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Германия отправит Украине меньше танков Leopard 2 А6 чем обещала, так как не хочет нести дополнительные экономические расходы за их обслуживание. Об этом URA.RU рассказал полковник в отставке, военный эксперт Михаил Тимошенко. «Жаба душит. Их же надо привести в порядок, снятое оборудование установить, обслужить, погрузить, отправить, складировать запчасти, организовать обслуживание, скорее всего, в Польше. А если вытащить нельзя, значит ремонтировать придется на Украине. Значит кроме логистики надо иметь специалистов», — сказал Михаил Тимошенко. Также возникает вопрос, отметил собеседник агентства, что будет делать Запад, когда танки будут уничтожаться в зоне СВО. «Пока ничего не произошло. Произойдет, когда они окажутся на боевой линии. Тогда что-то будет происходить. Если мы начнем их бить достаточно интенсивно, тогда будет интересно посмотреть, что будет. На замену что-то будет предоставляться? Они особых перемен на фронте не создадут, это тоже понятно», — заключил специалист. Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Украина получит только половину танков Leopard 2 А6, которые ей пообещали европейские страны. При этом в полном объеме будут направлены более старые танки — Leopard 1 А5. В Bloomberg заявили, что такая несогласованность свидетельствует о провале западных союзников в помощи украинской армии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Германия отправит Украине меньше танков Leopard 2 А6 чем обещала, так как не хочет нести дополнительные экономические расходы за их обслуживание. Об этом URA.RU рассказал полковник в отставке, военный эксперт Михаил Тимошенко. «Жаба душит. Их же надо привести в порядок, снятое оборудование установить, обслужить, погрузить, отправить, складировать запчасти, организовать обслуживание, скорее всего, в Польше. А если вытащить нельзя, значит ремонтировать придется на Украине. Значит кроме логистики надо иметь специалистов», — сказал Михаил Тимошенко. Также возникает вопрос, отметил собеседник агентства, что будет делать Запад, когда танки будут уничтожаться в зоне СВО. «Пока ничего не произошло. Произойдет, когда они окажутся на боевой линии. Тогда что-то будет происходить. Если мы начнем их бить достаточно интенсивно, тогда будет интересно посмотреть, что будет. На замену что-то будет предоставляться? Они особых перемен на фронте не создадут, это тоже понятно», — заключил специалист. Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Украина получит только половину танков Leopard 2 А6, которые ей пообещали европейские страны. При этом в полном объеме будут направлены более старые танки — Leopard 1 А5. В Bloomberg заявили, что такая несогласованность свидетельствует о провале западных союзников в помощи украинской армии.