Швейцария не увидела законных оснований для передачи российских активов Киеву

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Комитет по законодательству. Ханты-Мансийск, ручка, записи, бумага, документы, рука
В МИД Швейцарии заявили об уважении права на собственность
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Швейцария не намерена передавать Киеву замороженные в стране российские активы, потому что не увидела для этого юридических оснований.  С таким заявлением выступила госсекретарь швейцарского МИДа Лилиан Лэ в ходе брифинга министерства.

«На данный момент у нас нет никаких юридических оснований для перевода на Украину российских активов, замороженных в стране„, — передает слова Лилиан Лэ РИА Новости. Швейцарский дипломат отметила, что страна всегда уважала право на собственность — одно из ключевых прав человека.

Ранее с инициативам передать замороженные российские активы Украине выступали в Евросоюзе. В частности, о таком намерении заявлял президент Евросовета Шарль Мишель. Спустя время в ЕС нашли для этого законные основания. Однако Швейцария, не состоящая в Евросоюзе, до этого уже выступала с заявлением об отсутствии оснований для передачи активов РФ украинской стороне. 

Сотни тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.

Швейцария не намерена передавать Киеву замороженные в стране российские активы, потому что не увидела для этого юридических оснований.  С таким заявлением выступила госсекретарь швейцарского МИДа Лилиан Лэ в ходе брифинга министерства. «На данный момент у нас нет никаких юридических оснований для перевода на Украину российских активов, замороженных в стране„, — передает слова Лилиан Лэ РИА Новости. Швейцарский дипломат отметила, что страна всегда уважала право на собственность — одно из ключевых прав человека. Ранее с инициативам передать замороженные российские активы Украине выступали в Евросоюзе. В частности, о таком намерении заявлял президент Евросовета Шарль Мишель. Спустя время в ЕС нашли для этого законные основания. Однако Швейцария, не состоящая в Евросоюзе, до этого уже выступала с заявлением об отсутствии оснований для передачи активов РФ украинской стороне. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...