Швейцария не увидела законных оснований для передачи российских активов Киеву

Швейцария не намерена передавать Киеву замороженные в стране российские активы, потому что не увидела для этого юридических оснований. С таким заявлением выступила госсекретарь швейцарского МИДа Лилиан Лэ в ходе брифинга министерства.
«На данный момент у нас нет никаких юридических оснований для перевода на Украину российских активов, замороженных в стране„, — передает слова Лилиан Лэ РИА Новости. Швейцарский дипломат отметила, что страна всегда уважала право на собственность — одно из ключевых прав человека.
Ранее с инициативам передать замороженные российские активы Украине выступали в Евросоюзе. В частности, о таком намерении заявлял президент Евросовета Шарль Мишель. Спустя время в ЕС нашли для этого законные основания. Однако Швейцария, не состоящая в Евросоюзе, до этого уже выступала с заявлением об отсутствии оснований для передачи активов РФ украинской стороне.
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