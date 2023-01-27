Швейцария не увидела законных оснований для передачи российских активов Киеву

27 января 2023 в 19:45 Размер текста - 17 +

В МИД Швейцарии заявили об уважении права на собственность Александр Елизаров © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Швейцария не намерена передавать Киеву замороженные в стране российские активы, потому что не увидела для этого юридических оснований. С таким заявлением выступила госсекретарь швейцарского МИДа Лилиан Лэ в ходе брифинга министерства. «На данный момент у нас нет никаких юридических оснований для перевода на Украину российских активов, замороженных в стране„, — передает слова Лилиан Лэ РИА Новости. Швейцарский дипломат отметила, что страна всегда уважала право на собственность — одно из ключевых прав человека. Ранее с инициативам передать замороженные российские активы Украине выступали в Евросоюзе. В частности, о таком намерении заявлял президент Евросовета Шарль Мишель. Спустя время в ЕС нашли для этого законные основания. Однако Швейцария, не состоящая в Евросоюзе, до этого уже выступала с заявлением об отсутствии оснований для передачи активов РФ украинской стороне.

Швейцария не намерена передавать Киеву замороженные в стране российские активы, потому что не увидела для этого юридических оснований. С таким заявлением выступила госсекретарь швейцарского МИДа Лилиан Лэ в ходе брифинга министерства. «На данный момент у нас нет никаких юридических оснований для перевода на Украину российских активов, замороженных в стране„, — передает слова Лилиан Лэ РИА Новости. Швейцарский дипломат отметила, что страна всегда уважала право на собственность — одно из ключевых прав человека. Ранее с инициативам передать замороженные российские активы Украине выступали в Евросоюзе. В частности, о таком намерении заявлял президент Евросовета Шарль Мишель. Спустя время в ЕС нашли для этого законные основания. Однако Швейцария, не состоящая в Евросоюзе, до этого уже выступала с заявлением об отсутствии оснований для передачи активов РФ украинской стороне.