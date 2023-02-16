В ЯНАО вернут военнослужащего, попавшего в плен украинских силовиков

Жителя ЯНАО удалось освободить из плена ВСУ
Жителя Ноябрьска, который попал в плен к украинским военнослужащим, вернут домой. Об этом сообщил спецпредставителя губернатора ЯНАО по вопросам СВО Денис Санников.
«Поступила информация, что сегодня удалось обменять нашего земляка, жителя Ноябрьска. Скоро он вернется домой. По возможности в этом направлении будем двигаться и дальше», — написал.
Спецоперация на территориях Украины стартовала 24 февраля 2022 года. Как сообщили глава страны Владимир Путин, основная цель — защитить мирных горожан Донбасса, которых ВСУ обстреливают больше 8 лет.
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