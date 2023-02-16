В Пермском крае готовится выставка о погибших героях спецоперации

17 февраля 2023 в 12:35 Размер текста - 17 +

Память о погибших героях сохранится с помощью музея Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Чайковский историко-художественного музей (Пермский край) готовит передвижную выставку, посвященную погибшим в ходе специальной военной операции на Украине. Проект «Освободителям Донбасса посвящается…» представит, кроме прочего, фотографии, личные вещи и награды героев, сообщают в минкультуры Пермского края. «В новой музейной экспозиции будут представлены фотографии, документы, личные вещи, награды героев. Дополнят передвижную экспозицию фотоматериалы, рассказывающие о помощи жителей Чайковского городского округа бойцам, принимающим участие в специальной военной операции на Украине», — сообщается на сайте министерства. Проект стал победителем краевого конкурса «Возрождение исторической памяти 2023». Презентация выставки состоится 9 мая. Ранее URA.RU рассказывало, что экспозиция, посвященная СВО, появилась в здании заксобрания Прикамья. В минкультуры региона в начале февраля заявляли, что готовы работать над идеей создания музея спецоперации, которую поддержал президент РФ Владимир Путин. Спецоперация РФ на Украине началась в феврале 2022 года. президент Владимир Путин говорил, что она нацелена на защиту мирных жителей Донбасса от агрессии со стороны официального Киева.

Чайковский историко-художественного музей (Пермский край) готовит передвижную выставку, посвященную погибшим в ходе специальной военной операции на Украине. Проект «Освободителям Донбасса посвящается…» представит, кроме прочего, фотографии, личные вещи и награды героев, сообщают в минкультуры Пермского края. «В новой музейной экспозиции будут представлены фотографии, документы, личные вещи, награды героев. Дополнят передвижную экспозицию фотоматериалы, рассказывающие о помощи жителей Чайковского городского округа бойцам, принимающим участие в специальной военной операции на Украине», — сообщается на сайте министерства. Проект стал победителем краевого конкурса «Возрождение исторической памяти 2023». Презентация выставки состоится 9 мая. Ранее URA.RU рассказывало, что экспозиция, посвященная СВО, появилась в здании заксобрания Прикамья. В минкультуры региона в начале февраля заявляли, что готовы работать над идеей создания музея спецоперации, которую поддержал президент РФ Владимир Путин. Спецоперация РФ на Украине началась в феврале 2022 года. президент Владимир Путин говорил, что она нацелена на защиту мирных жителей Донбасса от агрессии со стороны официального Киева.