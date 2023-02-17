Военкор Коц объяснил назначение генерала Мордвичева командующим войсками ЦВО

Военкор Коц: армия РФ будет возвращать Красный Лиман и Изюм после назначения генерала Мордвичева главой ЦВО

Генерал-лейтенант Андрей Мордвичев (на фото справа) руководил войсками при освобождении Мариуполя Фото: Пресс-служба главы Чеченской Республики/ТАСС

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Генерал-лейтенант Андрей Мордвичев успешно провел операцию по освобождению Мариуполя при одинаковом соотношении сил, что невероятно с точки зрения военной науки. Назначение генерала командующим войсками ЦВО может говорить о планах Генштаба РФ вернуть под контроль города, оставленные осенью прошлого года. Об этом URA.RU рассказал военный корреспондент РИА Новости Андрей Коц.

«Мариупольская операция уникальна тем, что город удалось взять при соотношении сил один к одному. Такое в военной науке вообще немыслимо. Чтобы взять город, нужно минимум пятикратное превосходство в силах, однако эта заслуга во многом командующего группировкой, которая брала Мариуполь», — сказал Андрей Коц.

«Рискну предположить, что назначение на пост командующим Центральным военным округом вызвано тем, что решили на это направление поставить генерала, знающего специфику городских штурмов, уличных боев. Потому что на этом направлении нам предстоит возвращать [Красный] Лиман, Изюм, Купянск и другие крупные города», — уточнил журналист. Он добавил, что основные силы войск ЦВО находятся на рубеже Кременная-Сватово.

Ранее в данных ЕГРЮЛ и СПАРК появилась информация, что генерал-лейтенант Андрей Мордвичев стал командующим войсками Центрального военного округа. На этом посту он сменил Александра Лапина, который возглавил штаб Сухопутных войск.

В марте 2022 года украинская разведка сообщала о гибели Мордвичева. Однако позднее в СМИ распространилось видео, на котором присутствуют, как сам генерал, так и глава Чечни Рамзан Кадыров. Известно, что Андрей Мордвичев командовал войсками, которые освобождали Мариуполь.