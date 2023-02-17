17 февраля 2023

Путин разрешил дочке «Газпром нефти» купить долю 50%, принадлежащую Shell

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Путин одобрил сделки по перепродаже акций и долей уставного капитала Shell Фото:
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Компании «ГПН-Ближневосточные проекты» (принадлежит ПАО «Газпром Нефть») разрешили купить 50% акций, которые принадлежат британско-нидерландскому нефтегазовому концерну Shell, в совместном предприятии «Салым Петролеум Девелопмент». Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

«<…> разрешить ООО „ГПН-Ближневосточные проекты“ сделку по приобретению 50% обычных акций компании Shell в „Ханты-Мансийском нефтегазовом союзе“. <…> разрешить ООО „ГПН-Ближневосточные проекты“ сделку по приобретению 50% долей в уставном капитале ООО „Салым Петролеум Девелопмент“, принадлежащих Shell», — указано в распоряжении президента РФ, опубликованном на портале правовой информации.

В «Газпром нефть» уже заявляли, что хотят через суд перевести собственное совместное предприятие с британской компанией Shell в российскую юрисдикцию. Российские нефтяники требовали приостановить корпоративные права иностранного инвестора. Ранее появилась информация, что британская сырьевая компания не сможет покупать газ у России. Это связано с санкционной политикой Лондона. Британия ввела ряд ограничений против «Газпромбанка». Затем Shell продала «Лукойлу» сеть своих АЗС в РФ.

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Компании «ГПН-Ближневосточные проекты» (принадлежит ПАО «Газпром Нефть») разрешили купить 50% акций, которые принадлежат британско-нидерландскому нефтегазовому концерну Shell, в совместном предприятии «Салым Петролеум Девелопмент». Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. «<…> разрешить ООО „ГПН-Ближневосточные проекты“ сделку по приобретению 50% обычных акций компании Shell в „Ханты-Мансийском нефтегазовом союзе“. <…> разрешить ООО „ГПН-Ближневосточные проекты“ сделку по приобретению 50% долей в уставном капитале ООО „Салым Петролеум Девелопмент“, принадлежащих Shell», — указано в распоряжении президента РФ, опубликованном на портале правовой информации. В «Газпром нефть» уже заявляли, что хотят через суд перевести собственное совместное предприятие с британской компанией Shell в российскую юрисдикцию. Российские нефтяники требовали приостановить корпоративные права иностранного инвестора. Ранее появилась информация, что британская сырьевая компания не сможет покупать газ у России. Это связано с санкционной политикой Лондона. Британия ввела ряд ограничений против «Газпромбанка». Затем Shell продала «Лукойлу» сеть своих АЗС в РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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