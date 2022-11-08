В России ввели новые санкции против Запада

Правительство утвердило список компаний, которые попали под санкции РФ в области военно-технического сотрудничества
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Михаил Мишустин на II Каспийском экономическом форуме. Москва, мишустин михаил
Правительство утвердило список компаний, которые попали под новые санкции Фото:

Правительство РФ утвердило перечень компаний, в отношении которых будут введены санкции в области военно-технического сотрудничества. Соответсвующее постановление опубликовано на сайте кабмина.

«В перечень включены 74 организации из Великобритании, Германии, Болгарии, Черногории, Литвы, Польши, Чехии, Словакии, Эстонии, Канады и США. С ними запрещены сделки в области военно-технического сотрудничества», — говорится в сообщении.

Ранее правительство утвердило санкции, под которые попали свыше 30 организаций, в том числе бывшие дочерние предприятия «Газпрома». Так РФ отреагировала на санкции Запада, которые направлены не только против властей страны, но и простых россиян. В ЕС не раз признавали, что они наносят ущерб им самим, в частности в Европе резко выросли цены на энергоносители.

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews

Правительство РФ утвердило перечень компаний, в отношении которых будут введены санкции в области военно-технического сотрудничества. Соответсвующее постановление опубликовано на сайте кабмина. «В перечень включены 74 организации из Великобритании, Германии, Болгарии, Черногории, Литвы, Польши, Чехии, Словакии, Эстонии, Канады и США. С ними запрещены сделки в области военно-технического сотрудничества», — говорится в сообщении. Ранее правительство утвердило санкции, под которые попали свыше 30 организаций, в том числе бывшие дочерние предприятия «Газпрома». Так РФ отреагировала на санкции Запада, которые направлены не только против властей страны, но и простых россиян. В ЕС не раз признавали, что они наносят ущерб им самим, в частности в Европе резко выросли цены на энергоносители.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...