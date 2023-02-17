17 февраля 2023

Зеленский похвастался разрешением наносить удары вглубь России

Зеленский: табу на поставку дальнобойных ракет снимается
© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
Владимир Зеленский заявил, что мир услышал о необходимости создания «авиационной коалиции» для Украины Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

На Украине создана «танковая коалиция» и снимается запрет западных союзников на поставку дальнобойных ракет. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

«Уже создана танковая коалиция для Украины, уже снимается табу на поставку дальнобойных ракет», — сообщил Зеленский в своем telegram-канале. Он добавил, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) также теперь будет усилена артиллерия.

Украинский лидер утверждает, что другие страны понимают важность создания «авиационной коалиции». «Уже мир услышал — насколько необходимо для общемировой безопасности создание авиационной коалиции для Украины», — отметил Зеленский.

Россия с 24 февраля проводит на Украине специальную военную операцию (СВО) по защите мирного населения Донбасса от агрессии киевского режима. Основными ее задачами являются денацификация и демилитаризация Украины, об этом ранее заявил президент России Владимир Путин. Ранее сообщалось, что США тайно отправили Киеву реактивные снаряды ER-GMLRS дальнобойностью до 150 км. После требования Зеленского у союзников техники и боеприпасов страны Запада стали анонсировали поставки танков для ВСУ. Так Нидерланды отправят Киеву Leopard 1 A5.

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На Украине создана «танковая коалиция» и снимается запрет западных союзников на поставку дальнобойных ракет. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский. «Уже создана танковая коалиция для Украины, уже снимается табу на поставку дальнобойных ракет», — сообщил Зеленский в своем telegram-канале. Он добавил, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) также теперь будет усилена артиллерия. Украинский лидер утверждает, что другие страны понимают важность создания «авиационной коалиции». «Уже мир услышал — насколько необходимо для общемировой безопасности создание авиационной коалиции для Украины», — отметил Зеленский. Россия с 24 февраля проводит на Украине специальную военную операцию (СВО) по защите мирного населения Донбасса от агрессии киевского режима. Основными ее задачами являются денацификация и демилитаризация Украины, об этом ранее заявил президент России Владимир Путин. Ранее сообщалось, что США тайно отправили Киеву реактивные снаряды ER-GMLRS дальнобойностью до 150 км. После требования Зеленского у союзников техники и боеприпасов страны Запада стали анонсировали поставки танков для ВСУ. Так Нидерланды отправят Киеву Leopard 1 A5.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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