Сальдо: Россия в ближайшее время вернет Херсон

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Виды Херсона. Херсон, херсон
Херсон находится под контролем украинской армии Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Херсон в ближайшее время снова вернется под контроль России. Такое мнение высказал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

«Меня спрашивают: „Что вы думаете по поводу Херсона?“. Я думаю одно — что в ближайшее время, уже совсем скоро, Херсон будет снова в полном составе Херсонской области в РФ», — цитирует ТАСС Сальдо.

Херсонская область вошла в состав России в ходе спецоперации РФ на Украине. Жители Донбасса, Херсонской и Запорожской областей проголосовали на референдуме за присоединение к РФ, передает «Дни.ру». В ноябре Минобороны РФ сообщили о переброске войск на левый берег Днепра, чтобы избежать потерь личного состава. Всем мирным жителям, пожелавшим покинуть правый берег, была оказана помощь. В результате украинская армия вошла в Херсон.

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Херсон в ближайшее время снова вернется под контроль России. Такое мнение высказал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. «Меня спрашивают: „Что вы думаете по поводу Херсона?“. Я думаю одно — что в ближайшее время, уже совсем скоро, Херсон будет снова в полном составе Херсонской области в РФ», — цитирует ТАСС Сальдо. Херсонская область вошла в состав России в ходе спецоперации РФ на Украине. Жители Донбасса, Херсонской и Запорожской областей проголосовали на референдуме за присоединение к РФ, передает «Дни.ру». В ноябре Минобороны РФ сообщили о переброске войск на левый берег Днепра, чтобы избежать потерь личного состава. Всем мирным жителям, пожелавшим покинуть правый берег, была оказана помощь. В результате украинская армия вошла в Херсон.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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