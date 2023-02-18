Сальдо: Россия в ближайшее время вернет Херсон

Херсон в ближайшее время снова вернется под контроль России. Такое мнение высказал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
«Меня спрашивают: „Что вы думаете по поводу Херсона?“. Я думаю одно — что в ближайшее время, уже совсем скоро, Херсон будет снова в полном составе Херсонской области в РФ», — цитирует ТАСС Сальдо.
Херсонская область вошла в состав России в ходе спецоперации РФ на Украине. Жители Донбасса, Херсонской и Запорожской областей проголосовали на референдуме за присоединение к РФ, передает «Дни.ру». В ноябре Минобороны РФ сообщили о переброске войск на левый берег Днепра, чтобы избежать потерь личного состава. Всем мирным жителям, пожелавшим покинуть правый берег, была оказана помощь. В результате украинская армия вошла в Херсон.
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