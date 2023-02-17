Мэр Тюмени похвалил местный проект, который выбился на международный уровень

Мэр Тюмени Кухарук похвалил фестиваль «Битва на Туре» за популяризацию города

«Битва на Туре» проводится уже семь лет и выросла до международного уровня Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Мэр Тюмени Руслан Кухарук оказался благодарен организаторам фестиваля зимних дисциплин «Битва на Туре» за то, что их проект выбился на международный уровень и стал популярен у большого количества людей. Он пообещал также поддерживать развитие одного из главных тюменских событий в сфере спорта.

«Мы гордимся, что этот проект уже седьмой год подряд реализуется на нашей земле. Мы гордимся, что именно тюменские ребята сделали тот проект, который теперь известен всей стране, уличную классику, которая позволяет объединять спортивных молодых ребят. А они, в свою очередь, готовы создавать интересный, спортивный, креативный, но в то же время и экономически выгодный продукт», — рассказал Кухарук в интервью для «Матч ТВ». По его словам, фестиваль добился не только того, что он собирает любителей и профессионалов спорта, но также привлек к себе зрительскую аудиторию.

Он добавил, что этот и другие креативные проекты необходимо поддерживать, так как они нравятся большому количеству людей. Также Кухарук уточнил, этот год для фестиваля особенный, так как он начал совмещать в себе образовательные, спортивные и зрелищные функции.

Проект «Битва на Туре» проходит в Тюмени с 2017 года, за это время он вырос из местного проекта в крупное всероссийское и международное событие. Его посещали спортсмены из Австрии, Швейцарии, Сербии и Беларуси. Ранее URA.RU сообщало, что в 2022 году министр спорта РФ Олег Матыцин также отметил вклад организаторов фестиваля в развитие российского сноубординга.