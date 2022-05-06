Министр спорта РФ нашел повод похвалить Тюмень 06 мая 2022 в 10:11 Размер текста - 17 + В соревнованиях в Тюмени приняли участие 26 спортсменов из России, Швейцарии, Сербии, Австрии и Беларуси Фото: Денис Моргунов © URA.RU Министр спорта РФ Олег Матыцин поблагодарил организаторов фестиваля «Битва на Туре», который прошел в феврале в Тюмени. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства Тюменской области. «От имени Министерства спорта Российской Федерации и себя лично благодарю вас за огромный вклад в организацию и проведение ежегодного фестиваля „Битва на Туре“ в Тюмени. За активную работу по развитию российского сноубординга», — приводят в инфоцентре слова министра, адресованные тюменским организаторам мероприятия. По данным региональных властей, в фестивале приняли участие 26 спортсменов из России, Швейцарии, Сербии, Австрии и Беларуси. Соревнования проходили в рамках Кубка Азии FIS по сноуборду в дисциплине биг-эйр — мероприятие такого уровня состоялось в России впервые. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU . Министр спорта РФ Олег Матыцин поблагодарил организаторов фестиваля «Битва на Туре», который прошел в феврале в Тюмени. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства Тюменской области. «От имени Министерства спорта Российской Федерации и себя лично благодарю вас за огромный вклад в организацию и проведение ежегодного фестиваля „Битва на Туре“ в Тюмени. За активную работу по развитию российского сноубординга», — приводят в инфоцентре слова министра, адресованные тюменским организаторам мероприятия. По данным региональных властей, в фестивале приняли участие 26 спортсменов из России, Швейцарии, Сербии, Австрии и Беларуси. Соревнования проходили в рамках Кубка Азии FIS по сноуборду в дисциплине биг-эйр — мероприятие такого уровня состоялось в России впервые. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям