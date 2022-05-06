Министр спорта РФ нашел повод похвалить Тюмень

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Битва на Туре 2021. Тюмень, экстрим, спорт, сноуборд, сноубордист, зимний спорт, сноубординг
В соревнованиях в Тюмени приняли участие 26 спортсменов из России, Швейцарии, Сербии, Австрии и Беларуси Фото:

Министр спорта РФ Олег Матыцин поблагодарил организаторов фестиваля «Битва на Туре», который прошел в феврале в Тюмени. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

«От имени Министерства спорта Российской Федерации и себя лично благодарю вас за огромный вклад в организацию и проведение ежегодного фестиваля „Битва на Туре“ в Тюмени. За активную работу по развитию российского сноубординга», — приводят в инфоцентре слова министра, адресованные тюменским организаторам мероприятия.

По данным региональных властей, в фестивале приняли участие 26 спортсменов из России, Швейцарии, Сербии, Австрии и Беларуси. Соревнования проходили в рамках Кубка Азии FIS по сноуборду в дисциплине биг-эйр — мероприятие такого уровня состоялось в России впервые.

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Министр спорта РФ Олег Матыцин поблагодарил организаторов фестиваля «Битва на Туре», который прошел в феврале в Тюмени. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства Тюменской области. «От имени Министерства спорта Российской Федерации и себя лично благодарю вас за огромный вклад в организацию и проведение ежегодного фестиваля „Битва на Туре“ в Тюмени. За активную работу по развитию российского сноубординга», — приводят в инфоцентре слова министра, адресованные тюменским организаторам мероприятия. По данным региональных властей, в фестивале приняли участие 26 спортсменов из России, Швейцарии, Сербии, Австрии и Беларуси. Соревнования проходили в рамках Кубка Азии FIS по сноуборду в дисциплине биг-эйр — мероприятие такого уровня состоялось в России впервые.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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