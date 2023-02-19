Полковник Матвийчук: на линии фронта со стороны ВСУ осталось не более 200 тысяч бойцов

На линии фронта осталось порядка 200 тысяч человек со стороны ВСУ. Об этом сообщил в разговоре с корреспондентом URA.RU бывший офицер спецназа, экс-разведчик, участник конфликта в Афганистане, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.
«На фронте участвует максимум 200 тысяч. Дело в том, что они вынуждены держать одну группировку на севере против Белоруссии и нас — на Брянщине, на Сумщине и еще одну возле Приднестровья. Распыления у них достаточно большие, а призыв они осуществить уже не могут. Хоть они и начали призывать детей и женщин. Ничего у них не получается. Все разбегаются», — сказал Анатолий Матвийчук.
По его словам, стоит ожидать переброски сил ВСУ на другие направления фронта после того, как они оставят Угледар и Артемовск. «Если мы их разгромим, конечно будут перебрасывать эти освободившиеся силы на другие направления. В Угледаре, у них есть еще возможность выхода в тыл. Но сколько раз им предлагали музыканты, чтобы они это совершили, они не хотят. Я думаю, что они дождутся, когда это кольцо захлопнется. Они попадут в котел. Тут у них два варианта: или умереть, или сдаться в плен», — отметил полковник в отставке.
На линии фронта осталось порядка 200 тысяч человек со стороны ВСУ. Об этом сообщил в разговоре с корреспондентом URA.RU бывший офицер спецназа, экс-разведчик, участник конфликта в Афганистане, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. «На фронте участвует максимум 200 тысяч. Дело в том, что они вынуждены держать одну группировку на севере против Белоруссии и нас — на Брянщине, на Сумщине и еще одну возле Приднестровья. Распыления у них достаточно большие, а призыв они осуществить уже не могут. Хоть они и начали призывать детей и женщин. Ничего у них не получается. Все разбегаются», — сказал Анатолий Матвийчук. По его словам, стоит ожидать переброски сил ВСУ на другие направления фронта после того, как они оставят Угледар и Артемовск. «Если мы их разгромим, конечно будут перебрасывать эти освободившиеся силы на другие направления. В Угледаре, у них есть еще возможность выхода в тыл. Но сколько раз им предлагали музыканты, чтобы они это совершили, они не хотят. Я думаю, что они дождутся, когда это кольцо захлопнется. Они попадут в котел. Тут у них два варианта: или умереть, или сдаться в плен», — отметил полковник в отставке. Ранее командир ВСУ с позывным Мадьяр признал, что их сторона несет огромные потери в боях вокруг Артемовска. В Угледаре же на разведку посылают совсем неопытных украинских бойцов, чтобы испытать новичков.