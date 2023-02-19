Полковник Матвийчук: на линии фронта со стороны ВСУ осталось не более 200 тысяч бойцов

20 февраля 2023 в 07:02 Размер текста - 17 +

Украина вынуждена сохранять личный состав на границах, где не идут боевые действия, сказал Анатолий Матвийчук Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На линии фронта осталось порядка 200 тысяч человек со стороны ВСУ. Об этом сообщил в разговоре с корреспондентом URA.RU бывший офицер спецназа, экс-разведчик, участник конфликта в Афганистане, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. «На фронте участвует максимум 200 тысяч. Дело в том, что они вынуждены держать одну группировку на севере против Белоруссии и нас — на Брянщине, на Сумщине и еще одну возле Приднестровья. Распыления у них достаточно большие, а призыв они осуществить уже не могут. Хоть они и начали призывать детей и женщин. Ничего у них не получается. Все разбегаются», — сказал Анатолий Матвийчук. По его словам, стоит ожидать переброски сил ВСУ на другие направления фронта после того, как они оставят Угледар и Артемовск. «Если мы их разгромим, конечно будут перебрасывать эти освободившиеся силы на другие направления. В Угледаре, у них есть еще возможность выхода в тыл. Но сколько раз им предлагали музыканты, чтобы они это совершили, они не хотят. Я думаю, что они дождутся, когда это кольцо захлопнется. Они попадут в котел. Тут у них два варианта: или умереть, или сдаться в плен», — отметил полковник в отставке. Ранее командир ВСУ с позывным Мадьяр признал, что их сторона несет огромные потери в боях вокруг Артемовска. В Угледаре же на разведку посылают совсем неопытных украинских бойцов, чтобы испытать новичков. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На линии фронта осталось порядка 200 тысяч человек со стороны ВСУ. Об этом сообщил в разговоре с корреспондентом URA.RU бывший офицер спецназа, экс-разведчик, участник конфликта в Афганистане, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. «На фронте участвует максимум 200 тысяч. Дело в том, что они вынуждены держать одну группировку на севере против Белоруссии и нас — на Брянщине, на Сумщине и еще одну возле Приднестровья. Распыления у них достаточно большие, а призыв они осуществить уже не могут. Хоть они и начали призывать детей и женщин. Ничего у них не получается. Все разбегаются», — сказал Анатолий Матвийчук. По его словам, стоит ожидать переброски сил ВСУ на другие направления фронта после того, как они оставят Угледар и Артемовск. «Если мы их разгромим, конечно будут перебрасывать эти освободившиеся силы на другие направления. В Угледаре, у них есть еще возможность выхода в тыл. Но сколько раз им предлагали музыканты, чтобы они это совершили, они не хотят. Я думаю, что они дождутся, когда это кольцо захлопнется. Они попадут в котел. Тут у них два варианта: или умереть, или сдаться в плен», — отметил полковник в отставке. Ранее командир ВСУ с позывным Мадьяр признал, что их сторона несет огромные потери в боях вокруг Артемовска. В Угледаре же на разведку посылают совсем неопытных украинских бойцов, чтобы испытать новичков.