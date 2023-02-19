Политолог Марков: убитая в Белгородской области девочка станет символом борьбы РФ с киевским режимом

20 февраля 2023 в 01:13 Размер текста - 17 +

Политолог Марков заявил, что девочка убита по приказу Владимира Зеленского Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Убитая в Белгородской области при обстреле украинскими военнослужащими 12-летняя девочка Василиса станет одним из символов необходимости борьбы России с киевским режимом. Об этом заявил российский политолог Сергей Марков. «Василиса убита снарядом ВСУ, которые били по простому мирному селу в Белгородской области. Это убийство сделано сознательно по приказу Зеленского в рамках стратегии террора против мирного населения и Донбасса и теперь и Белгородской области. Василиса станет одним из символом необходимости борьбы России силой оружия с безусловным злом — киевским режимом», — написал Марков в своем telegram-канале. Он напомнил, что девочка была убита снарядом ВСУ в тот момент, когда гуляла по улице и разговаривала с отцом по телефону. По его мнению, про убийство девочки будет говорить в своем послании к Федеральному собранию 21 февраля президент России Владимир Путин. Ранее об убийстве девочки сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его данным, снаряд разорвался прямо у нее за спиной. Накануне Гладков сообщал о том, что беспилотники атаковали инфраструктурный объект в Яковлевском городском округе Белгородской области. В настоящее время Следственный комитет России расследует обстрелы Донецка и Белгородской области со стороны ВСУ, при которых погибли люди, передает RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Убитая в Белгородской области при обстреле украинскими военнослужащими 12-летняя девочка Василиса станет одним из символов необходимости борьбы России с киевским режимом. Об этом заявил российский политолог Сергей Марков. «Василиса убита снарядом ВСУ, которые били по простому мирному селу в Белгородской области. Это убийство сделано сознательно по приказу Зеленского в рамках стратегии террора против мирного населения и Донбасса и теперь и Белгородской области. Василиса станет одним из символом необходимости борьбы России силой оружия с безусловным злом — киевским режимом», — написал Марков в своем telegram-канале. Он напомнил, что девочка была убита снарядом ВСУ в тот момент, когда гуляла по улице и разговаривала с отцом по телефону. По его мнению, про убийство девочки будет говорить в своем послании к Федеральному собранию 21 февраля президент России Владимир Путин. Ранее об убийстве девочки сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его данным, снаряд разорвался прямо у нее за спиной. Накануне Гладков сообщал о том, что беспилотники атаковали инфраструктурный объект в Яковлевском городском округе Белгородской области. В настоящее время Следственный комитет России расследует обстрелы Донецка и Белгородской области со стороны ВСУ, при которых погибли люди, передает RT.