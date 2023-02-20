Военный эксперт Дандыкин: Зеленский изменил риторику по Бахмуту из-за давления Запада

21 февраля 2023 в 01:01 Размер текста - 17 +

Гарнизон ВСУ в Артемовске почти окружен Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Заявление президент Украины Владимира Зеленского, что ВСУ не будут любой ценой отстаивать Бахмут (Артемовск) сделано из-за давления западных союзников, так как раньше лидер страны говорил ровно обратное. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный эксперт, ветеран боевых действий, член Союза журналистов РФ, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. «Зеленскому об этом уже давно говорил главный товарищ, который приехал сегодня в Киев (президент США Джо Байден — прим. URA.RU). Они сказали: «сворачивайтесь, потому что вам нужно идти в наступление, показать нерушимость союзников и победить русских. Там каждый день перемалываются достаточно подготовленные украинские бойцы. Видимо, они услышали, что надо сворачивать удочки и отходить, пока есть возможность отойти», — сказал Василий Дандыкин. По словам военного эксперта, гарнизон ВСУ в Артемовске практически окружен. «Итак дороги все перекрыты под огневым воздействием. Насколько известно, сегодня в тыл стали выходить. Там по большому счету и командование ушло, но надо как-то прикрыться. Сказать, что мы бережем людей, хотя положили там их немерено», — добавил он. 3 февраля Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины не будут сдавать Бахмут. В интервью немецкому журналу Der Spiegel президент сказал, что не хочет отдавать город, так как рассчитывает вскоре получить западное вооружение. 20 февраля итальянским журналистам Зеленский заявил, что удержание Бахмута может прекратиться в любой момент. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Заявление президент Украины Владимира Зеленского, что ВСУ не будут любой ценой отстаивать Бахмут (Артемовск) сделано из-за давления западных союзников, так как раньше лидер страны говорил ровно обратное. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный эксперт, ветеран боевых действий, член Союза журналистов РФ, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. «Зеленскому об этом уже давно говорил главный товарищ, который приехал сегодня в Киев (президент США Джо Байден — прим. URA.RU). Они сказали: «сворачивайтесь, потому что вам нужно идти в наступление, показать нерушимость союзников и победить русских. Там каждый день перемалываются достаточно подготовленные украинские бойцы. Видимо, они услышали, что надо сворачивать удочки и отходить, пока есть возможность отойти», — сказал Василий Дандыкин. По словам военного эксперта, гарнизон ВСУ в Артемовске практически окружен. «Итак дороги все перекрыты под огневым воздействием. Насколько известно, сегодня в тыл стали выходить. Там по большому счету и командование ушло, но надо как-то прикрыться. Сказать, что мы бережем людей, хотя положили там их немерено», — добавил он. 3 февраля Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины не будут сдавать Бахмут. В интервью немецкому журналу Der Spiegel президент сказал, что не хочет отдавать город, так как рассчитывает вскоре получить западное вооружение. 20 февраля итальянским журналистам Зеленский заявил, что удержание Бахмута может прекратиться в любой момент.