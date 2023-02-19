Зеленский: украинские войска не будут защищать Бахмут любой ценой

20 февраля 2023 в 02:07 Размер текста - 17 +

Оборонять Бахмут пока что разумно, считает Зеленский Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Удержание Бахмута в Донецкой народной республике (ДНР) Вооруженными силами Украины (ВСУ) может прекратиться в любой момент. Оборона города будет оставлена, когда в Киеве посчитают это нецелесообразным. Об этом итальянским журналистам заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Это не особенно большой город. Собственно, как и многие другие <…> в Донбассе. Нам важно его отстоять, но не любой ценой и чтобы все погибли. Мы будем обороняться, пока это разумно», — передают мнение Зеленского в издании Corriere della Sera . По его словам, сейчас украинская армия сопротивляется и пытается накопить силы. Бои за Бахмут идут с августа 2022 года. За этот период армия России освободила несколько близлежащих поселков, которые позволили окружить город. Киев уже принял решение об эвакуации командования группировки ВСУ из города. При этом глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что отступать из города они не планируют. Однако решение об обороне Бахмута обходится огромными потерями для ВСУ, о чем рассказал один из их командиров.

Удержание Бахмута в Донецкой народной республике (ДНР) Вооруженными силами Украины (ВСУ) может прекратиться в любой момент. Оборона города будет оставлена, когда в Киеве посчитают это нецелесообразным. Об этом итальянским журналистам заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Это не особенно большой город. Собственно, как и многие другие <…> в Донбассе. Нам важно его отстоять, но не любой ценой и чтобы все погибли. Мы будем обороняться, пока это разумно», — передают мнение Зеленского в издании Corriere della Sera. По его словам, сейчас украинская армия сопротивляется и пытается накопить силы. Бои за Бахмут идут с августа 2022 года. За этот период армия России освободила несколько близлежащих поселков, которые позволили окружить город. Киев уже принял решение об эвакуации командования группировки ВСУ из города. При этом глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что отступать из города они не планируют. Однако решение об обороне Бахмута обходится огромными потерями для ВСУ, о чем рассказал один из их командиров.