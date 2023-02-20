В пермском правительстве готовятся новые отставки

Вице-премьер Пермского края Сергей Никифоров может уйти со своего поста

Вице-премьер может уйти из-за недовольства Махонина Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Вице-премьер Пермского края по социальным вопросам Сергей Никифоров в ближайшее время может уйти в отставку. Источники URA.RU в политэлитах говорят, что его работой недоволен губернатор региона Дмитрий Махонин.

«Губернатор много ездит по территориям. И состояние медицины, самих больниц в небольших городах и поселках его не устраивает. Никифоров ситуацию исправить не может», — говорят инсайдеры.

Другой причиной отставки Никифорова собеседники называют уголовное дело по закупкам медоборудования в период коронавируса. Весной силовики провели обыски в структурах минздрава и минзакупок. Тогда источники заявляли, что уголовное дело ударит по вице-премьеру Никифорову.

Глава региона, добавляют источники в политтусовке, уже начал поиск нового кандидата на пост вице-премьера вместо Никифорова. Собеседник в краевом правительстве отмечает, что проблемы в отрасли действительно есть. Но вряд ли они приведут к отставке чиновника. В пресс-службе Махонина ситуацию не комментируют.

Отставка Никифорова станет предложением серии перестановок в краевом правительстве и администрации губернатора, которая стартовала в январе. Тогда Махонин поменял руководителя своей пресс-службы и министра строительства.

Никифоров переехал на работу в Пермский край из Севастополя. С 2017 по 2019 год он занимал пост советника местного губернатора по вопросам эффективности госуправления. В октябре 2019 года он стал советником экс-главы региона Максима Решетникова по реализации проекты «Повышение производительности труда. А в декабре он был назначен вице-премьером, курирующим сферу здравоохранения. Новый губернатор Дмитрий Махонин оставил Никифорова в команде и даже добавил ему нагрузки: в блок Никифорова, помимо минздрава, вошел минсоц.